Gigant chce kupić Zalewskiego. To byłby hit nad hity!

Nicola Zalewski ma za sobą dość burzliwy okres. W lecie zawodnik miał odejść do Besiktasu, ale transfer finalnie nie wypalił, a później został odsunięty od składu AS Romy. W międzyczasie notował kapitalne mecze w reprezentacji Polski, a szczególnie tez ze Szkocją, a na ostatnim zgrupowaniu znów pokazał klasę i był niezwykle ważny w meczach z Portugalią i Chorwacją. W Rzymie też wychodzi na prostą.

Gigant przygląda się Nicoli Zalewskiemu. Chcą wykorzystać sytuację

Na razie Zalewski ma za sobą cztery mecze w barwach Romy, a przed przerwą na kadrę zagrał nawet w pierwszym składzie przeciwko Monzy. Wiele wskazuje więc na to, że 22-latek na dobre wraca do składu zespołu i znów może być jego ważną częścią. Jego kontrakt obowiązuje jednak do czerwca 2025 roku i na ten moment nic nie zwiastuje, że zostanie przedłużony.

W związku z tym Zalewski powoli staje się łakomym kąskiem na rynku transferowym. Młody, perspektywiczny i będący liderem kadry narodowej piłkarz, budzi zainteresowanie również wielkich klubów. Jednym z nich ma być AC Milan, czyli aktualnie szósty zespół włoskiej Serie A.

Przynajmniej tak twierdzi portal milannews24.com. Według źródła Zalewski mógłby podpisać umowę z Milanem już w styczniu, kiedy to pozostanie mu zaledwie pół roku do wypełnienia kontraktu w Rzymie. W Lombardii widzą w Polaku naprawdę solidne wzmocnienie konkurencji w składzie, a brak przymusu zapłaty odstępnego jest ogromnym plusem.

W informacji nie pojawia się wiele konkretów, ale Milan ma faktycznie interesować się zawodnikiem. Oprócz giganta Serie A 22-latek jest również celem Beskitasu i Fenerbahce, a w drugim z tych klubów mógłby znowu pracować z Jose Mourinho, który wprowadzał go do składu Romy. Na rozwój wypadków trzeba będzie jeszcze poczekać.

AS Roma i Nicola Zalewski w weekend zmierzą się Interem Mediolan w hicie Serie A. Starcie zaplanowano na niedzielę 20 października o 20:45 na Stadio Olimpico w Rzymie. W meczu nie zagra Piotr Zieliński, który zgrupowanie kadry zakończył z urazem.