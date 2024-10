Zieliński wypalił nt. Lewandowskiego. "To już jest wyczyn kosmiczny"

Trudno wyobrazić sobie reprezentację Polski bez Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Sam pomocnik zdaje sobie sprawę, że napastnik FC Barcelony jest postacią wyjątkową dla całego polskiego sportu.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski znów błyszczy! Szaleństwo przed meczem Polska - Portugalia

Zieliński zachwycony Lewandowskim

Piotr Zieliński nie ukrywa, że w pewnych kwestiach Robert Lewandowski po prostu mu imponuje. Szczególnie wyróżnia jego perfekcjonizm, podejście do poprawy techniki, do treningu oraz dbałość o formę fizyczną i sylwetkę.

- Ma chyba wszystko. Doskonalił to. Pamiętam pierwsze moje zgrupowanie, próbował strzelać rzuty wolne. Wtedy go łapacze go zatrzymywały. Kilka lat później siatka w bramce zatrzymywała piłkę. Tytaniczna praca, którą wykonuje, jak wygląda, technicznie jest dobry... Umówmy się - on ma wszystko - powiedział Zieliński na kanale Foot Truck.

Według pomocnika Interu Mediolan Lewandowski jest piłkarzem unikatowym, czego dowodem są liczby, które wykręcał w Bundeslidze La Lidze i dotychczas w reprezentacji Polski. Ale szczególnie wyróżnia Ligę Mistrzów, gdzie Lewandowskim jest trzecim najlepszym strzelcem w historii rozgrywek. Ustępuje tylko Leo Messiemu i Cristiano Ronaldo. Bardzo prawdopodobne jest, że jeszcze w tym roku przekroczy barierę 100 goli w LM.

- Takiego drugiego Lewandowskiego w Polsce za naszych czasów może już nie dożyjemy. To, co robi, jakie liczy wykręca... Tylko możemy się cieszyć, że mamy takiego gościa. Ja się cieszę, że mam okazję z nim grać tyle lat w kadrze i podziwiać go. Patrzysz na Ligę Mistrzów, ile goli strzelił - trzech najlepszych strzelców i trzeci jest Robert. To to już jest naprawdę wyczyn kosmiczny. Nie będzie takiego piłkarza - stwierdził Zieliński.

W sobotę i we wtorek Zieliński i Lewandowski będą próbowali uszczęśliwić kibiców w meczach Ligi Narodów. Rywalami na PGE Narodowym w Warszawie będą Portugalia i Chorwacja.