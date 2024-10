Messi stanął przed kamerami i nie wytrzymał. Gorzkie słowa po wpadce Argentyny

Reprezentacja Argentyny to na razie najlepsza drużyna strefy CONMEBOL. Podopieczni Lionela Scaloniego przed meczem z Wenezuelą wygrali sześć z ośmiu spotkań eliminacyjnych. Ich rywale też się liczą w walce o awans na mundial, ale bilans mieli dużo gorszy - zaledwie dwa zwycięstwa, aż cztery remisy i dwie porażki.

Wpadka Argentyny. Wszystko przez deszcz. Messi był wściekły

Goście byli zdecydowanymi faworytami tego meczu, ale plany pokrzyżowała im pogoda. W Maturin mocno się rozpadało, przez co boisko nie nadawało się do gry. Sam mecz opóźnił się o pół godziny. I nic dziwnego. Piłka zatrzymywała się na wodzie. Ostatecznie jednak sędzia uznał, że można rozegrać mecz.

Na prowadzenie jako pierwsza wyszła reprezentacja Argentyny. Bramkarz Wenezueli nie dał rady złapać dośrodkowania z rzutu wolnego, odbił piłkę przed siebie, ale ta - po rykoszecie od obrońcy - trafiła pod nogi Nicolasa Otamendiego, któremu pozostało trafić do pustej bramki.

Również po dośrodkowaniu padła bramka dla Wenezueli. Salomón Rondón z łatwością poradził sobie z argentyńskim obrońcą i w 65. minucie strzelił gola głową na 1:1. Takim wynikiem ostatecznie skończyło się to spotkanie.

Na warunki, które panowały na boisku, narzekał po meczu Lionel Messi. - To bardzo trudne, mecz był bardzo trudny. Nie mogliśmy wykonać dwóch podań z rzędu. W drugiej połowie może było trochę lepiej, ale wciąż źle nam się grało - mówił Argentyńczyk.

- Boisko nam nie pomagało w grze. Musieliśmy grać inny mecz, niż się przygotowywaliśmy, ale wiemy, jak to robić: walczyć o drugą piłkę, wygrywać pojedynki, wykorzystywać błędy rywala i nie podejmować zbyt wiele ryzyka. Nie mogliśmy grać od tyłu, w pierwszej połowie kilka razy podaliśmy do tyłu i piłka zatrzymywała się w wodzie, co utrudniało nam zadanie - dodał.

Mimo że przed meczem remis 1:1 zostałby odebrany jako rozczarowujący, to ostatecznie punkt zdobyty w takich warunkach można uznać za cenny. Argentyna z 19 punktami wciąż jest liderem grupy eliminacyjnej strefy CONMEBOL. Wenezuela ma 11 punktów i zajmuje siódme miejsce. Na mistrzostwa świata w 2026 roku pojedzie sześć najlepszych drużyn z Ameryki Południowej. Siódmy zespół zagwarantuje sobie udział w barażach interkontynentalnych.

Wenezuela - Argentyna 1:1, 13' Otamendi, 65' Rondón

Tabela eliminacji do mistrzostw świata 2026 w strefie CONMEBOL: