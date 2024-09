137 meczów i koniec. Mistrz świata zakończył karierę

Antoine Griezmann w reprezentacji Francji zadebiutował w 2014 roku w meczu towarzyskim przeciwko Holandii (2:0). Odkąd wskoczył do zespołu, to tak naprawdę już nie oddawał w nim miejsca, a z czasem stał się jego absolutnym liderem. Jako skrzydłowy, napastnik, ofensywny pomocnik, czy nawet grając znacznie głębiej w środku pola - wszechstronny zawodnik po prostu stanowił o sile francuskiej kadry.

REKLAMA

Zobacz wideo Nieudany debiut siatkarek Sokoła & Hagric Mogilno w TAURON Lidze. Zuzanna Efimienko-Młotkowska: Absolutnie nie było szansy

Antoine Griezmann zakończył karierę reprezentacyjną. "Z sercem pełnym wspomnień"

Griezmann był absolutnie najlepszym zawodnikiem francuskiej kadry na Euro 2016, gdzie jego drużyna przegrała w finale z Portugalią. Sam został wówczas królem strzelców z sześcioma trafieniami na koncie. Do najważniejszych należał także na mundialu w 2018, kiedy Francuzi zdobywali mistrzostwo świata, a on trafiał do siatki rywali cztery razy.

Ponadto wygrywał również Ligę Narodów w 2021 roku, a także przegrał w finale mundialu w Katarze z Argentyną po serii rzutów karnych. Na początku września tego zagrał dwa spotkania - z Włochami i Belgią. Na październikowe zgrupowanie i mecze z Izraelem oraz Belgią jednak nie przyjedzie.

"Z sercem pełnym wspomnień zamykam ten rozdział mojego życia. Dziękuję za wspaniałą trójkolorową przygodę i do zobaczenia" - napisał Griezmann w mediach społecznościowych, czym ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej. Przy okazji opublikował również wideo z najlepszymi wspomnieniami z kadry.

We francuskiej koszulce 33-latek zagrał łącznie 137 meczów i strzelił 44 gole, co plasuje go na czwartym miejscu w historii najskuteczniejszych strzelców. Ponadto przez dziesięć lat zdążył także dopisać na konto 38 asyst i trzykrotnie przywdziewał opaskę kapitana. Bez wątpienia przeszedł więc do historii francuskiej piłki, która miała przecież mnóstwo znakomitych piłkarzy.

Antoine Griezmann zapisał się w historii, także grając w 84 meczach kadry z rzędu, co jest absolutnym rekordem w futbolu reprezentacyjnym. Dla porównania - drugi pod tym względem w kadrze Francji Patrick Vieira zagrał w 44 konfrontacjach z rzędu. Zawodnik Atletico Madryt passę rozpoczął jeszcze w 2017 roku, a zakończył w marcu bieżącego roku, gdy nie mógł pojawić się na zgrupowaniu reprezentacji przez kontuzje.

Oczywiście Griezmann dalej będzie grał w piłce klubowej, a jego obecna umowa z Atletico Madryt obowiązuje do czerwca 2026 roku. W tym sezonie zagrał już dziewięć meczów, zdobył trzy gole i zaliczył cztery asysty.