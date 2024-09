Probierz nigdy czegoś takiego nie zrobił. Dziennikarz ujawnia

Ostatnie zgrupowanie to był niesamowity czas dla Nicoli Zalewskiego. Powoli jesteśmy już jednak do tego przyzwyczajeni, ponieważ gdy tylko pojawia się on na murawie w barwach reprezentacji Polski, to robi różnicę na murawie. I choć odegrał znaczącą rolę w spotkaniu ze Szkocją (3:2), to nie udało mu się uchronić drużyny przed porażką z Chorwacją (0:1). Niedługo będzie miał zapewne kolejną okazję, by się wykazać.

Zmiana planów. Wiemy, kiedy Probierz ogłosi powołania na październikowe zgrupowanie

Trzy punkty - tyle po wrześniowych meczach Ligi Narodów ma na koncie zespół Michała Probierza. Ten nie może być do końca zadowolony, zwłaszcza że przed nim dwa niezwykle istotne spotkania - z Portugalią oraz Chorwacją. Szansa na zdobycie punktów będzie zatem mała, choć selekcjoner znany jest z tego, że nigdy nie traci wiary w sukces.

- Do góry głowy, trzeba zrobić następny krok. Za miesiąc się widzimy. Trzeba pewne elementy poprawić i wyciągnąć wnioski. Panowie, macie robić wszystko, żeby grać w klubach! To jest klucz, dobrze? - zwrócił się energicznie Probierz do zawodników po porażce z Chorwacją. Tym samym przyznał, że najważniejsza będzie dla niego regularna gra w klubie. I niewykluczone, że na tej podstawie wyśle powołania na październikowe zgrupowanie. Kiedy to zrobi?

Jakub Seweryn ze Sport.pl oznajmił niedawno, że selekcjoner roześle powołania we wtorek 1 października. Dziennikarz Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl. zdradził, że nastąpiła jednak zmiana planów i nazwiska powołanych graczy będą ogłoszone już w poniedziałek 30 września, czyli na tydzień przed zgrupowaniem. "Probierz nigdy nie ogłaszał powołań tak wcześnie" - czytamy.

Podkreślono, że powodem może być fakt, że selekcjoner ma mało niewiadomych przy ustalaniu kadry. Nie ma wątpliwości, że trudno będzie wywalczyć sobie miejsce Jakubowi Moderowi, który w tym sezonie zanotował tylko 71 minut w Pucharze Ligi Angielskiej. Pod znakiem zapytania stoi również kandydatura Kamila Piątkowskiego, który totalnie zawiódł ostatnio w barwach RB Salzburg w Lidze Mistrzów.

Kto może zatem liczyć na powołanie? Jednym z zawodników, który wyróżnia się w ostatnim czasie w klubie, jest Dominik Marczuk. Ten po przeciętnym początku w Real Salt Lake zanotował w poprzednim tygodniu gola oraz asystę. Probierz mógłby również wskazać jednego z piłkarzy, którzy w tym sezonie ekstraklasy prezentują się świetnie, m.in. Antoni Kozubal oraz Radosław Murawski z Lecha Poznań czy Michael Ameyaw z Rakowa Częstochowa.

Polska zagra najpierw 12 października z Portugalią, natomiast trzy dni później również na Stadionie Narodowym z Chorwacją. Selekcjoner Zlatko Dalić już dawno ogłosił nazwiska powołanych na najbliższe spotkania piłkarzy.