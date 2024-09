Kibice wybrali nowego bramkarza Barcelony! Dostał 44 proc. głosów

Marc-Andre ter Stegen nabawił się poważnej kontuzji pod koniec pierwszej połowy niedzielnego meczu Barcelony z Villarrealem (5:1). Niemiec złapał piłkę po dośrodkowaniu i wylądował tylko na prawej, wyprostowanej nodze, całkowicie przeciążając kolano. Diagnoza była druzgocąca - zerwane ścięgno rzepki, konieczna była szybka operacja. Tę przeprowadzono w poniedziałek, przebiegła ona pomyślnie. Bramkarz może wrócić do treningów najwcześniej za 7-8 miesięcy.

Kibice wybrali nowego bramkarza Barcelony

W tej chwili FC Barcelona zostaje z jednym bramkarzem, Inakim Peną, który zastępował już ter Stegena zimą w zeszłym sezonie. Potrafił popisać się efektownymi interwencjami, ale popełniał błędy i nie zachowywał koncentracji w znacznie prostszych sytuacjach. Statystyki po serii jego występów nie wyglądały korzystnie. Wskazywały, że w tamtym okresie Pena był najgorszym bramkarzem w La Lidze. W Barcelonie dostępny jest także 20-letni Ander Astralaga, ale priorytetem w jego przypadku mają być występy w trzecioligowych rezerwach. Do połowy października wykluczony z gry jest 18-letni Diego Kochen, ma kontuzję mięśniową. On też jest zawodnikiem rezerw.

Władze klubu zdają sobie sprawę, że Pena nie zapewni im jakości na poziomie ter Stegena, dlatego poszukują zastępstwa. Trener Hansi Flick i dyrektor sportowy Deco rozmawiali w poniedziałek na temat zaangażowania nowego bramkarza, a we wtorek mają kontynuować rozmowy, by doprecyzować wymagany profil zawodnika. Według hiszpańskich mediów to właśnie we wtorek ma zapaść decyzja, czy Barcelona ściąga gracza bez kontraktu, czy czeka do styczniowego okienka transferowego.

Faworytem polskich kibiców jest oczywiście Wojciech Szczęsny, który pod koniec sierpnia zakończył karierę. Do jej wznowienia i wzmocnienia Barcelony mieliby go namawiać Robert Lewandowski i dziennikarze zajmujący się hiszpańską piłką, ale wygląda na to, że Szczęsny będzie chciał pozostać na sportowej emeryturze i skupi się na życiu rodzinnym.

Dziennik "Marca" przeprowadził ankietę, w której dał internautom konkretne opcje zastępstwa za ter Stegena. Faworytem hiszpańskich kibiców jest Keylor Navas. Kostarykanin przez lata był mocnym punktem Realu Madryt, grał także w Paris Saint-Germain i Nottingham Forest. Dziś 37-latek jest bez klubu, a w barwach Barcelony widziałoby go 44 proc. ankietowanych.

Drugie miejsce zajęła opcja "inny bramkarz", zaznaczyło ją 19 proc. badanych. Niewykluczone, że część z nich także wolałaby Szczęsnego, którego nie ma w sondzie madryckiego dziennika.

Na najniższym stopniu podium w ankiecie stanął Loris Karius, były bramkarz m.in. Liverpoolu, Unionu Berlin, Besiktasu i Newcastle United. Wybrało go 14 proc. ankietowanych. Poniżej 10 proc. głosów uzyskali Jordi Masip (były bramkarz Barcelony), Edgar Badia (ostatnio grał w Elche) i Tomas Vaclik (występował m.in. w Sevilli).

Po sześciu kolejkach La Ligi Barcelona prowadzi w tabeli z kompletem zwycięstw i 18 punktami. Następny mecz rozegra już w środę, kiedy zmierzy się z zajmującym 16. pozycję Getafe.