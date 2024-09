"Hańba", "wstyd na cały świat". O tym skandalu na MŚ będzie głośno

Francja oraz Iran trafiły do grupy z Wenezuelą i Gwatemalą. Ich sytuacja ułożyła się tak, że obu drużynom bardziej odpowiadała porażka. Turniejowa drabinka wygląda w taki sposób, że zwycięzca grupy w 1/8 finału trafia na Maroko - najlepszą drużynę Afryki - a w ćwierćfinale może zagrać z reprezentacją Brazylii.

Obie drużyny chciały przegrać mecz na mistrzostwach świata. Skandal z udziałem francuskiego bramkarza

Za to zespół z drugiego miejsca trafiał na autostradę do półfinału. Pierwszy rywal? Tajlandia. Ćwierćfinał? Paragwaj lub Afganistan. Nic dziwnego, że na początku meczu obie drużyny nie podejmowały zbędnego ryzyka. Do przerwy było 0:0 - to jedyny mecz na tym turnieju, w którym nie padł żaden gol w pierwszej połowie.

Kibice oczywiście nie byli ślepi na to, co się dzieje. Po przerwie Iran szybko wyszedł na prowadzenie. Reprezentacja Francji zbytnio mu w tym nie przeszkadzała. Media społecznościowe obiegło nagranie pierwszego gola z tego spotkania, gdzie widać jak bramkarz reprezentacji Francji - Thibaut Garros - odsunął się od piłki lecącej do bramki.

"Wstyd na cały świat". Środowisko oburzone postawą Francji i Iranu

Ostatecznie Irańczycy wygrali 4:1 i czeka ich mecz Marokiem, a następnie - jeżeli awansują - Brazylią lub Kostaryką. Francuzi zagrają z Tajlandią o awans do ćwierćfinału, gdzie będzie czekać na nich Paragwaj lub Afganistan.

Nie brakuje licznych protestów. Trener reprezentacji Libii Ricardo Iniguez napisał na Twitterze, że libijska federacja złoży protest. "Libia złoży protest w sprawie tego spotkania w związku z matchfixingiem. To hańba dla naszego sportu" - stwierdził.

Selekcjoner reprezentacji Tajlandii Miguel Rodrigo - a więc kadry, która zagra z Francją - również nie żałował gorzkich słów. "Cokolwiek wydarzy się 27 września, obiecuję: Francjo, czekamy na ciebie z otwartymi ramionami. Irańscy i francuscy trenerzy i zawodnicy zhańbili mój sport. Przynieśliście wstyd na cały świat" - napisał.

Komentarze Rodrigo nie spodobały się Irańczykom. Tamtejsza federacja złożyła skargę na selekcjonera Tajlandii do FIFA oraz AFC. "Rodrigo złożył niewłaściwe i nieprofesjonalne oświadczenia, którymi obraził Iran" - czytamy na stronie FFIRI. Irańczycy zwracają uwagę, że nawet przy remisie zajmowali pierwsze miejsce w grupie, a ostatecznie wygrali zdecydowanie.