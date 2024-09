Trudna sytuacja Romy. Przywrócą Zalewskiego?

AS Roma źle rozpoczęła sezon Serie A. Nie wygrała jeszcze meczu, przez co w środę pracę stracił Daniele De Rossi, czyli trener, który bronił Nicoli Zalewskiego i przyznawał, że nie miał wpływu na odsunięcie go od pierwszego zespołu. Włoskie media informują, że rzymianie mogą przywrócić Polaka do składu. Wszystko przez fatalną sytuację kadrową na jego pozycji.

