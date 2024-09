Nareszcie konkret ws. Krychowiaka. Ojciec przekazał najnowsze wieści

Grzegorz Krychowiak od początku lipca pozostaje na piłkarskim bezrobociu. Ostatni sezon były już reprezentant Polski spędził w saudyjskim Abha Club, gdzie początkowo współpracował z trenerem Czesławem Michniewiczem. Byłego selekcjonera reprezentacji Polski pożegnano jednak już po niecałych czterech miesiącach. Z Krychowiakiem po roku nie przedłużono umowy. Przyszłość piłkarza nadal nie jest znana.

Krychowiak nadal bez klubu. To jednak nie koniec. "Stać go na dobrą grę"

Wydawało się, że Krychowiak pozostanie na Półwyspie Arabskim, gdzie grał od dwóch lat (wcześniej przez rok w Al-Shabab), ale do tej pory żaden saudyjski klub go nie zakontraktował. Jak wyjaśnił w rozmowie z "Faktem" ojciec zawodnika - Edward Krychowiak, większość tamtejszych drużyn jest kontrolowanych przez państwo, a to nie jest już skłonne wydawać tak ogromnych sum na zagranicznych piłkarzy.

W tej sytuacji rozpoczęły się spekulacje, czy Krychowiak zdecyduje się na ten sam krok co jego rówieśnik Wojciech Szczęsny, który w wieku 34 lat zakończył karierę. Ojciec pomocnika wykluczył taką możliwość. - Myślę, że jeszcze nie nadszedł ten czas. Widzę, że Grzesio wciąż ma w sobie mnóstwo zapału, chęci i ten ogień. Ciągle stać go na dobrą grę w dobrym klubie. Obecnie z żoną Celią syn przebywa we Francji. Pozostaje w treningu, jest gotów na podjęcie nowych wyzwań - wyjaśnił.

Ojciec Krychowiaka ujawnił, co z przyszłością syna. "Propozycje padają"

Mężczyzna zapewnił również, że były gracz Sevilii, PSG czy Lokomotiwu Moskwa już wkrótce powinien związać się z nowym zespołem. Zdradził też, kiedy to nastąpi. - Propozycje padają. Nie wiem, na ile konkretne, ale sądzę, że do końca tygodnia, może do pierwszych dni przyszłego, przyszłość Grzesia się wyjaśni - wyjawił.

Miesiąc temu media donosiły, że możliwy jest także transfer Krychowiaka do... Legii Warszawa. Ojciec zawodnika na taką opcję zareagował jednak ze sporym dystansem. - Nigdy nie mów nigdy, ale wydaje mi się, że Grzesiek ma inne priorytety. Na razie zachowajmy spokój. Niebawem wszystko będzie jasne - zakończył Edward Krychowiak.