Sensacyjne doniesienia ws. Krychowiaka. Może zagrać w Ekstraklasie

Grzegorz Krychowiak wciąż pozostaje wolnym zawodnikiem. Rok temu były reprezentant Polski związał się rocznym kontraktem z saudyjskim Abha Club z opcją przedłużenia o kolejny rok. Latem umowa wygasła, a klub nie zdecydował się ze wspomnianej klauzuli skorzystać. W tej sytuacji pomocnik musi szukać nowego pracodawcy. Jeszcze do niedawna media informowały, że powinien pozostać na Bliskim Wschodzie. Ostatnio jednak pojawiła się zaskakująca pogłoska.

Co dalej z Grzegorzem Krychowiakiem? Włodarczyk: "Jest po słowie, ale..."

Chodzi o potencjalny transfer do Legii Warszawa. Gdyby rzeczywiście miało do niego dojść, dla 34-latka byłaby to pierwsza okazja na grę w polskiej ekstraklasie. Krychowiak już w wieku 17 lat przeniósł się z Arki Gdynia do francuskiego Girondins Bordeaux i przez resztę kariery występował wyłącznie za granicą. Ale czy faktycznie jest coś na rzeczy? Postanowił to sprawdzić dziennikarz Meczyków.pl Tomasz Włodarczyk.

Swoimi ustaleniami podzielił w programie "Okno Transferowe" na YouTubie. - Z tego co wiem, to zanim Legia, to najpierw ma się wyjaśnić jego sytuacja z dwoma klubami z Arabii Saudyjskiej. Jest po słowie, ale ten rynek rządzi się innymi prawami, więc Krychowiak czeka na finalne decyzje. Arabia Saudyjska to jest pomysł numer jeden w tym momencie - ujawnił.

Grzegorz Krychowiak czeka na ruch Legii. "Podjąłby te negocjacje"

Okazuje się, że taka opcja wcale nie jest nierealna. - Z tego, co słyszę z jego obozu, to nie wykluczałby takiej sytuacji, w której trafia do Legii w tym sezonie. Podjąłby te negocjacje, jeżeli nie wypali mu ten kierunek arabski. Ale na tę chwilę nie ma takich rozmów - przyznał.

Pytanie tylko, czy na taki transfer zdecydowałaby się sama Legia. Sporo może zależeć od ewentualnego awansu do fazy ligowej Ligi Konferencji, bo dało dodatkowe wpływy do klubowej kasy. Inne zespoły z ekstraklasy mają nie wchodzić w grę. - Jeżeli miałby wrócić do Polski, to tylko do Legii. Po prostu darzy szacunkiem Dariusza Mioduskiego. Myślę, że ta relacja jest bardzo dobra - podsumował Włodarczyk.