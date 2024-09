Lewandowski kupił sobie w Warszawie nowe auto. Cena? Trudno ustać

Robert Lewandowski nie raz chwalił się w sieci nowymi samochodami, kilkukrotnie bywał na wyścigach Formuły 1. Pojawił się w garażu Ferrari podczas zeszłorocznego Grand Prix Hiszpanii na torze pod Barceloną. Dwa lata temu był widziany w padoku przy okazji Grand Prix Monako.

Lewandowski z nowym samochodem

Wartość garażu Roberta Lewandowskiego można liczyć w milionach złotych. Kapitan reprezentacji Polski jest w posiadaniu wyjątkowych modeli samochodów, takich jak Bentley Continental GT Convertible i w wersji Speed, Ferrari F12 Berlinetta, a także Porsche 911 Speedster. Zdecydowanie gustuje w sportowych autach.

W 2021 r. wystawił na sprzedaż Ferrari 488 Spider Bianco. Był też widziany za kierownicą Maserati Gran Turismo, Lamborghini Gallardo oraz Mercedesów CL 63 AMG i S 560 Maybach.

Dziś do jego kolekcji trafiło kolejne auto. Lewandowski postanowił zakupić kolejne Audi. Ma już w garażu model Audi RS e-tron GT quattro warty 700 tys. zł. Jego nowym nabytkiem jest Audi Q7, często wybierany przez klientów niemiecki SUV. Kupił go u dilera Audi w warszawskim Wilanowie. Dostępne modele można kupić w cenie ok. 500 tys. zł.

"Z naszego salonu wyjechało kolejne szczęśliwe Audi. Pan Robert Lewandowski odebrał nowe Audi Q7. Nowemu właścicielowi życzymy samych przyjemnych kilometrów za kierownicą nowego Audi i dalszych sukcesów na boisku" - napisał sprzedawca w poście na Facebooku, publikując zdjęcie Lewandowskiego z nowym samochodem.

Producent reklamuje model SUV-a jako wszechstronny, luksusowy i elegancki. "Audi Q7 daje poczucie wolności i pewności siebie. Sportowe osiągi i możliwości terenowe sprawiają, że jest to niezwykle wszechstronny samochód" - czytamy na stronie marki.

To kolejny SUV w kolekcji Lewandowskiego. Jest już w posiadaniu Cupry Formentor VZ5.