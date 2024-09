Brawo Iga Świątek! Pokazałaś, jak się tworzy historię

Ostatni okres nie był udany dla Igi Świątek, co do tego nie ma wątpliwości. Nie dość, że błyskawicznie odpadła z Wimbledonu, to rozczarowała podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu i turnieju w Cincinnati. Miała zatem ogromną motywację, by powtórzyć wyczyn z 2022 roku i zwyciężyć US Open. Od samego początku widać było jednak, że nie jest w najlepszej formie. Ostatecznie doszła do ćwierćfinału, a w nim poległa z Jessicą Pegulą 2:6, 4:6.

Co za wyczyn Igi Świątek. Lepsza jest już tylko Serena Williams

- Prawdopodobnie nie znalazłam właściwego rozwiązania, bo nie byłam w stanie nałożyć presji moim podaniem. Poza tym nie byłam na tyle regularna z głębi kortu, by sobie tym pomóc. Nie wygrasz, jeśli popełniasz aż tyle błędów. A ja je robiłam. To moja wina - wyjaśniła Świątek po porażce. Mimo to zanotowała lepszy wynik niż przed rokiem, kiedy doszła do IV rundy, a co za tym idzie, zyskała kolejne punkty w światowym rankingu.

Polka ma na koncie aktualnie 10 885 pkt. Portal Tennis365 ogłosił, że w związku z tym należy do grona siedmiu zawodniczek, które przekroczyły granicę 10 tys. pkt. Mało tego, poza Sereną Williams tylko ona osiągnęła 11 tys. pkt po imponującym występie w Rzymie. Portal zaznacza jednak, że wśród wymienionych tenisistek nie ma Steffi Graf, Martiny Navratilovej i Chris Evert, gdyż obecny system punktowy został wprowadzony po zakończeniu ich karier w 2009 roku.

Wynik Sereny Williams wydaje się obecnie nie do osiągnięcia. Dokładnie 10 czerwca 2013 roku mogła się pochwalić 13 615 punktami. Amerykanka wygrywała przecież w 2012 roku Wimbledon, US Open, WTA Finals czy China Open, a rok później triumfowała w Roland Garros, kiedy w finale pokonała Marię Szarapową. Trzecie miejsce w rankingu zajmuje Wiktoria Azarenka. Dinara Safina, która plasuje się na piątej lokacie, jest poza Jeleną Janković i Karoliną Pliskovą, jedyną zawodniczką, która była na szczycie zestawienia WTA, mimo że nigdy nie wygrała turnieju wielkoszlemowego.

Tak wyglądają najlepsze wyniki punktowe wszech czasów w rankingu WTA:

1. Serena Williams (USA) - 13 615 pkt, 10 czerwca 2013

2. Iga Świątek - 11 695 pkt, 20 maja 2024

3. Wiktoria Azarenka (Białoruś) - 10 955 pkt, 8 października 2012

4. Maria Szarapowa (Rosja) - 10 690 pkt, 13 maja 2013

5. Dinara Safina (Rosja) - 10 521 pkt, 6 lipca 2009

6. Caroline Wozniacki (Dania) - 10 255 pkt, 23 maja 2011

7. Ashleigh Barty (Australia) - 10 185 pkt, 23 sierpnia 2021

Kiedy Iga Świątek po raz kolejny pojawi się na korcie? Mimo zmęczenia nie zamierza sobie zrobić przerwy. - Nie sądzę, by to miało sens. Jak wypadasz z touru, to dość ciężko potem wrócić. Trzymam się swojego harmonogramu. Jestem gotowa grać do listopada, o ile nie nabawię się kontuzji - przekazała. I wiemy już, że wróci do gry w turnieju WTA 500 w Seulu, który rusza 16 września.