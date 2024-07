Oficjalnie! Adam Buksa ogłoszony w nowym klubie

Adam Buksa spędził ostatni sezon w Antalyasporze na wypożyczeniu z RC Lens. Nie udało mu się podbić Francji, nie mógł złapać odpowiedniego rytmu i zgrać się z zespołem przez problemy z kostką i stawem skokowym, które wykluczyły go na kilka miesięcy. W Turcji radził sobie bardzo dobrze, zdobył 16 bramek w 33 ligowych meczach.

Adam Buksa oficjalnie piłkarzem mistrza Danii

Najbardziej o Adama Buksę zabiegały Besiktas, Trabzonspor i Dinamo Zagrzeb, mówiło się też o Galatasarayu Stambuł. Polski napastnik wiedział, że ma za sobą dobry sezon i że może być rozchwytywany na rynku transferowym. Gol na Euro mógł mu pomóc w znalezieniu dobrego klubu. Ostatecznie wybrał duński FC Midtjylland. Zaskoczył kierunkiem, ale daje on dobre perspektywy na przyszłość.

Polak został oficjalnie ogłoszony nowym piłkarzem mistrza Danii. Czeka go zatem walka na trzech frontach - w lidze duńskiej, Pucharze Danii i o europejskie puchary. Celem Midtjylland jest awans do Ligi Mistrzów. Władze klubu wypowiadają się o Buksie w samych superlatywach.

- Jesteśmy oczywiście bardzo zadowoleni, że Adam jako swój kolejny krok zrobi w FC Midtjylland. Pasuje do wielu parametrów, które badamy dla jednej z naszych pozycji w ataku: ma siłę fizyczną i inteligencję taktyczną. Podnosimy jakość i rywalizację na naszych pozycjach ofensywnych, a także dajemy trenerom więcej możliwości w ataku. W Adamie widzimy napastnika, który przede wszystkim wie, gdzie jest bramka. Szczególnie jego gra głową i w polu karnym stoją na wysokim, międzynarodowym poziomie. Poza tym mieliśmy ambicję dodać do zespołu kogoś z cechami przywódczymi i uda nam się to osiągnąć dzięki Adamowi. To gracz zespołowy, który próbował wszystkiego po trochu i swoją ujmującą osobowością chce dać swojemu otoczeniu coś więcej - komentował dla klubowych mediów dyrektor sportowy FC Midtjylland, Peter Sand.

Adam Buksa podpisał z FC Midtjylland czteroletni kontrakt. Podawano, że Duńczycy zapłacili za niego 4,5 mln euro.

- Miałem różne możliwości, ale sposób, w jaki Midtjylland wykazało zaangażowanie w sprowadzenie mnie tutaj, był kluczowy. Klub jest ambitny i stoi na wysokim poziomie, a ja wciąż chce się rozwijać i stawiać nowe kroki, a to mi odpowiada. Mam nadzieję, że jako zawodnik i Midtjylland jako klub będziemy mogli razem się rozwijać. Jestem tutaj, aby strzelać gole i moim ostatecznym celem jest pomóc drużynie w ten sposób. Chcę też wykorzystać swoje doświadczenie, aby pomóc rozwijać się innym zawodnikom, więc jeśli któryś z nich będzie potrzebował pomocy, jestem tam w każdej chwili - skomentował Buksa.

Rok temu bliski transferu do tego klubu był Karol Świderski. Doszedłby on do skutku, gdyby Duńczycy awansowali do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, ale przegrali decydujący dwumecz o awansie z Legią Warszawa.