Uwaga kibice! Wiemy, kto pokaże mecze Ligi Europy i Ligi Konferencji

Nadchodzący sezon piłkarski stanie pod znakiem bardzo dużych zmian, jeżeli chodzi o prawa do transmisji europejskich pucharów. Jak dotąd Ligę Mistrzów mogliśmy oglądać na specjalnie dedykowanych jej kanałach Telewizji Polsat. Liga Europy oraz Liga Konferencji Europy z kolei dostępne były na platformie streamingowej Viaplay, za wyjątkiem domowych meczów polskich drużyn w tych rozgrywkach. Te bowiem zazwyczaj w wyniku udanych negocjacji trafiały też na antenę TVP Sport.

REKLAMA

Zobacz wideo Co dalej z Lewandowskim? "To brzmi jak kiepski żart" Wybierz serwis

Polsat rekompensuje sobie utratę Ligi Mistrzów

Teraz cały ten porządek wywrócił się do góry nogami. Liga Mistrzów po sześciu latach powróci do Canal+ wraz z Ligą Młodzieżową UEFA oraz Superpucharem Europy. Umowa obowiązywać będzie na trzy lata. Dziś (poniedziałek, 1 lipca) otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że na dokładnie taki sam okres Telewizja Polsat przejmuje Ligę Europy oraz Ligę Konferencji. O możliwym "transferze" LE i LKE do stacji Zygmunta Solorza Sport.pl informowało już w marcu tego roku.

Ma to być rekompensata dla widzów Polsatu za utratę nie tylko Ligi Mistrzów, ale też Pucharu Polski oraz Fortuna 1. Ligi. Nasze krajowe rozgrywki trafiły w ręce TVP. Co do Ligi Europy i Ligi Konferencji, podobnie jak Liga Mistrzów będą mieć nowy format. W LE każdy zakwalifikowany zespół (będzie ich 36) rozegra po osiem spotkań (cztery u siebie i cztery na wyjeździe). Tabela będzie jedna, zespoły z miejsc 1-8 przechodzą od razu do 1/8 finału, drużyny na lokatach 9-24 powalczą w dodatkowej rundzie o resztę miejsc w 1/8, a reszta odpada. W LKE wszystko będzie wyglądać identycznie, poza tym, że w fazie grupowej każdy rozegra po sześć spotkań.

Śląsk Wrocław, Wisła Kraków, Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok wkrótce zaczną walkę

Co do kwalifikacji europejskich rozgrywek, wezmą w nich udział rzecz jasna drużyny z Polski. Eliminacje Ligi Europy od I rundy zacznie zwycięzca Pucharu Polski, czyli Wisła Kraków. Zmierzą się oni w niej z kosowskim FK Llapi (pierwszy mecz 7 lipca). Natomiast w Lidze Konferencji zmagania od II rundy eliminacyjnej rozpoczną wicemistrz Polski Śląsk Wrocław i brązowy medalista Legia Warszawa. Ich rywale to kolejno łotewska Riga FC oraz lepszy z pary Caernarfon Town FC – Crusaders FC (pierwsze mecze 25 lipca).

Oczywiście w fazie grupowej LE lub LKE może zagrać także mistrz Polski Jagiellonia Białystok, która w drugiej rundzie el. Ligi Mistrzów zagra z FK Paneveżys lub HJK Helsinki (pierwszy mecz 23 lipca). Jeżeli białostoczanie wygrają jeden dwumecz, będą pewni udziału w fazie grupowej co najmniej Ligi Konferencji.