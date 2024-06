Cyrk Lewandowskiego. To będzie się za nim ciągnąć latami. "Najgorszy w historii"

Robert Lewandowski robił w meczu z Francją wszystko, co mógł, by trafić do siatki. Jego próby były jednak nieudane, większość uderzeń przelatywała daleko obok bramki. Dodatkowo zostanie zapamiętany z sytuacji z pierwszej odsłony, kiedy ostentacyjnie sugerował przewinienie francuskiego piłkarza. Pod koniec meczu wydarzyło się za to coś, po czym wielu polskich fanów zapewne złapało się za głowy.

Sceny w meczu Polska - Francja. Fatum Lewandowskiego

Obrońca Dayot Upacemano w 77. minucie sfaulował w polu karnym Karola Świderskiego i sędzia po konsultacji z wozem VAR odgwizdał rzut karny. Podszedł do niego Lewandowski, który w swoim stylu nabiegł, zatrzymał się, strzelił i... nie trafił, gdyż Mike Maignan wyczuł jego intencje i sparował uderzenie. Napastnik błyskawicznie zaczął sygnalizować, że bramkarz za wcześnie opuścił jednak linię bramkową.

I rzeczywiście - tak było. Sędzia nakazał zatem powtórzyć jedenastkę. Lewandowski wykonał ją dokładnie tak samo - nabiegł, zatrzymał się i strzelił w ten sam róg, ale tym razem bardziej precyzyjnie, tuż przy słupku, skutecznie. Tym samym miała miejsce sytuacja identyczna jak półtora roku temu w Katarze, kiedy 35-latek w spotkaniu 1/8 finału z Francją również nie był w stanie pokonać bramkarza w pierwszej próbie. Dopiero po drugim strzale piłka wylądowała wówczas w siatce.

Ostatecznie reprezentacja Polski zremisowała z Francją 1:1. Podtrzymała zatem tradycję i zdobyła, chociaż punkt na dużym turnieju. Bramkę dla rywali zdobył za to Kylian Mbappe, który wreszcie wpisał się na listę strzelców na mistrzostwach Europy.