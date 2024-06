Stało się! Wieczysta oficjalnie potwierdziła hit transferowy z ekstraklasy!

Trwające okno transferowe jest niezwykle intensywne w wykonaniu Wieczystej Kraków. Wcześniej klub zasilali m.in. Michał Feliks, Chuma, Lisandro Semedo, Oskar Mielcarz oraz Daniel Mikołajewski i Dani Sandoval. Spekuluje się także m.in. o transferze Antoniego Mikułko z Lechii Gdańsk. Pojawiły się też doniesienia, że do klubu miałby trafić Josue, jednak sam zawodnik zdementował te pogłoski.

Wieczysta Kraków potwierdziła hitowy transfer. Doświadczony zawodnik z ekstraklasy

We wtorek 18 czerwca Wieczysta ogłosiła kolejny letni transfer. Tym razem zespół z Krakowa został zasilony przez doświadczonego obrońcę Michała Koja. Zawodnik przeniósł się do drugoligowca z Puszczy Niepołomice, po tym jak przeszedł testy medyczne. 30-latek podpisał z Wieczystą dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Koj w ubiegłym sezonie rozegrał 19 spotkań w ekstraklasie i zdobył jednego gola w barwach Puszczy Niepołomice. Wcześniej występował też m.in. w Koronie Kielce, Górniku Zabrze, Ruchu Chorzów czy Pogoni Szczecin.

Zdaniem mediów do Wieczystej ma przenieść się jeszcze 20-letni Oskar Mielcarz ze Śląska Wrocław, który ostatni sezon spędził na wypożyczeniu w Wiśle Puławy, i to on będzie rywalizował o miejsce w wyjściowej jedenastce zespołu Sławomira Peszki ze wpsomnianym Antonim Mikułko, jeśli ten również trafi do Krakowa.

Sezon w II lidze rozpocznie się pod koniec lipca. Rywalami Wieczystej w walce o awans na zaplecze ekstraklasy będą m.in. KKS Kalisz, Chojniczanka Chojnice, Polonia Bytom czy spadkowicze - Resovia Rzeszów, Podbeskidzie Bielsko-Biała oraz Zagłębie Sosnowiec.