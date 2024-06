Cała Holandia mówi o napisie na opasce Depaya. I wtedy wjeżdża Podolski

Była pierwsza minuta doliczonego czasu gry pierwszej połowy meczu Polska - Holandia. To właśnie wtedy Memphis Depay miał najlepszą okazję do zdobycia gola. Dostał dalekie podanie od jednego z najlepszych zawodników spotkania Nathana Ake, ale z dziesięciu metrów, już upadając, strzelił tuż obok słupka. Depay aż złapał się za głowę po tym pudle - nie mógł uwierzyć, że nie trafił do siatki i nie dał swojej drużynie prowadzenia 2:1 do przerwy. Ostatecznie mógł się cieszyć wraz z kolegami, ale dopiero w 83. minucie - wtedy Holendrzy strzelili bramkę na 2:1, która dała im zwycięstwo w pierwszym meczu grupy D Euro 2024.

Cała Holandia mówi o napisie na opasce Depaya. Mistrzowski komentarz Podolskiego

Memphis Depay w dwóch ostatnich sparingach Holendrów (wygrane po 4:0 z Kanadą i Islandią) występował z białą opaską na głowie. Ubrał ją również na sobotni trening oraz na niedzielny mecz z Polską. Teraz jednak opaska się różniła. Miała bowiem na przodzie cyfrę 10, czyli nawiązanie do jego numeru do koszulki w kadrze Holandii. Z tyłu opaski był napis: "Kogo to obchodzi".

Identyczne słowa powiedział Depay do dziennikarzy, kiedy został skrytykowany za grę w opasce w sparingach.

- W poprzednim meczu przeznaczyłem dla prasy 20 minut w strefie mieszanej i nie miałem o opaskę żadnych pytań. Kogo to obchodzi? Dzięki opasce czuję się dobrze i pomaga mi się nie pocić - powiedział wtedy holenderski napastnik.

Na opaskę Depaya postanowił też zareagować Lukas Podolski. Piłkarz Górnika Zabrze w odpowiedzi na post UEFA na Twitterze zamieścił zdjęcie jednego z bohaterów filmu "Kevin sam w domu". Zasugerował tym samym, że Depay przypomina mu właśnie tego aktora.

"To zabawne, bo jesteś jedną z niewielu osób na świecie mogących sobie pozwolić na taki wpis i dokładnie to zrobiłeś" - napisał jeden z użytkowników.

Depay w kadrze Holandii zagrał 91 razy, zdobył 45 goli i miał aż 31 asyst.

Holendrzy na Euro w fazie grupowej zagrają jeszcze z Francją (21 czerwca) i z Austrią (25 czerwca).