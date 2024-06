Dostał powołanie od Probierza, a teraz odchodzi z Ekstraklasy! Potwierdzone

We wrześniu 2023 roku Oliwier Zych przeniósł do Puszczy Niepołomice z Aston Villi w ramach wypożyczenia do końca sezonu. Pod nieobecność kontuzjowanego Kewina Komara, 19-latek wygrał rywalizację o miejsce między słupkami z Krzysztofem Wróblewskim i stał się pierwszym bramkarzem. Kiedy Komar wrócił do zdrowia, Zych nie oddał pola.

W minionych rozgrywkach Zych łącznie rozegrał 26 meczów w barwach Puszczy. Wpuścił w nich 35 goli, notując sześć czystych kont. Dobra dyspozycja młodzieżowego reprezentanta Polski sprawiła, że znalazł on uznanie w oczach selekcjonera pierwszej kadry, Michała Probierza. Na czerwcowym zgrupowaniu Zych miał wspomagać kadrę w trakcie treningów i zbierać doświadczenie w roli czwartego bramkarza. Ostatecznie z powodu kontuzji nie wziął udziału w zgrupowaniu. Zastąpił go Mateusz Kochalski ze Stali Mielec.

Oliwier Zych odchodzi z Puszczy Niepołomice. Klub potwierdza

Umowa Zycha z Puszczą obowiązuje do końca czerwca 2024 roku i nie zawiera opcji transferu definitywnego. W związku z tym kibice zastanawiali się, co będzie z przyszłością zawodnika. W środę 12 czerwca Puszcza poinformowała, że Zych opuści klub. - Oliwier Zych żegna się z Puszczą Niepołomice. Zawodnik końcem czerwca wraca do Aston Villi - czytamy w oficjalnym komunikacie. - "Oli" dziękujemy za wszystko! Życzymy Ci powodzenia w dalszej karierze i trzymamy kciuki! - dodano.

Jakiś czas temu Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl przekazał, że istnieje możliwość, aby Zych pozostał w klubie z Birmingham jako trzeci bramkarz. Aston Villa zakończyła miniony sezon na 4. miejscu, co oznacza, że w kampanii 2024/2025 zagra w Lidze Mistrzów.

Zych przeniósł się do Aston Villi w sierpniu 2020 roku z Zagłębia Lubin. Od tamtej pory przechodził kolejne szczeble klubowej młodzieżówki, aż doszedł do zespołu seniorów. W pierwszym zespole jeszcze nie zadebiutował. Aktualnie portal "Transfermarkt" wycenia 19-latka na 800 tysięcy euro.