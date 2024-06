Ależ przymierzył! Cristiano Ronaldo bohaterem Portugalczyków. "Zdjęta pajęczyna"

Najlepsze reprezentacje starego kontynentu przygotowują się do mistrzostw Europy. Turniej w Niemczech rusza w piątek 14 czerwca od spotkania gospodarzy ze Szkocją. Na Euro 2024 nie mogło zabraknąć Portugalii, która przed imprezą rozegrała aż trzy mecze towarzyskie. W pierwszym z nich zespół Roberto Martineza wygrał z Finlandią 4:2. W drugim lepsza okazała się Chorwacja (1:2), natomiast we wtorek 11 czerwca odbyło się trzecie spotkanie - przeciwko Irlandii.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz stawia na młodzież. "Czasami jest bezczelny"

Cristiano Ronaldo udowodnił, że jest w kapitalnej formie. Co za bramka!

Starcie rozpoczęło się o godz. 20:45 na Municipal Stadium w portugalskim mieście Aveiro. Od pierwszej minuty to gospodarze przejęli inicjatywę. Dłużej utrzymywali się przy piłce, co skutkowało kolejnymi sytuacjami bramkowymi. Już w 18. minucie Portugalia wyszła na prowadzenie po golu Joao Felixa, który wykorzystał podanie Bruno Fernandesa. Warto dodać, że ekipa Martineza wyszła na to spotkanie w galowym składzie, naszpikowana gwiazdami na czele z Cristiano Ronaldo.

Już przed sparingowymi meczami wiadome było, że 39-latek jest w kapitalnej formie. W końcu w niedawno zakończonym sezonie w barwach saudyjskiego Al-Nassr rozegrał 45 meczów, strzelając aż 44 bramki, do których dołożył 13 asyst. Kapitalną dyspozycję Ronaldo potwierdził w spotkaniu z Irlandią. Pięć minut po rozpoczęciu drugiej połowy otrzymał piłkę, znajdując się z prawej strony pola karnego. W efektowny sposób zszedł do środka, po czym huknął z lewej nogi wprost w okienko bramki. Golkiper gości był kompletnie bezradny.

- Ojjjj, zdjęta pajęczyna z okienka bramki! - emocjonowali się komentatorzy Polsatu Sport. Było to 129. trafienie Portugalczyka w narodowych barwach. A zaledwie dziesięć minut później dołożył 130.! Na lewym skrzydle szarżował Diogo Jota. Zawodnik Liverpoolu po krótkiej szamotaninie z irlandzkimi obrońcami dograł piłkę do Ronaldo, który czekał już w polu karnym. Napastnik Al-Nassr z zimną krwią, bez przyjęcia wpakował ją do siatki mocnym uderzeniem w kierunku dalszego słupka. Co ciekawe, znów kropnął z lewej nogi.

Ostatecznie gospodarze ostatni mecz przed Euro 2024 zwyciężyli 3:0. W grupie F na ME Portugalia zagra z Turcją, Gruzją i Czechami.

Oto terminarz grupy F na Euro 2024

18 czerwca: Turcja vs. Gruzja (Dortmund)

18 czerwca: Portugalia vs. Czechy (Lipsk)

22 czerwca: Gruzja vs. Czechy (Hamburg)

22 czerwca: Turcja vs. Portugalia (Dortmund)

26 czerwca: Czechy vs. Turcja (Hamburg)

26 czerwca: Gruzja vs. Portugalia (Gelsenkirchen)

Portugalia - Irlandia 3:0

Bramki 18' Joao Felix, 50' i 60' Cristiano Rolando