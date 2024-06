Boniek wydał wyrok ws. Lewandowskiego. Niestety

"U Roberta Lewandowskiego doszło do naderwania mięśnia dwugłowego uda, które wykluczy go z udziału w pierwszym meczu. Robimy wszystko, aby Robert mógł zagrać w drugim spotkaniu przeciwko Austrii" - zakomunikował lekarz reprezentacji Polski dr Jacek Jaroszewski cytowany w oficjalnym komunikacie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kapitan biało-czerwonych urazu nabawił się podczas towarzyskiego meczu z Turcją (2:1). Musiał opuścić boisko już po dwóch kwadransach gry.

Boniek wydał wyrok ws. Lewandowskiego. "Trzeba szczerze powiedzieć"

Kontuzja Roberta Lewandowskiego wywołała wiele dyskusji, zwłaszcza że Polacy już są w Hanowerze, aby przygotowywać się do pierwszego meczu grupowego na mistrzostwach Europy. W niedzielę 16 czerwca naszym rywalem będzie Holandia. Występ kapitana w tym spotkaniu jest wykluczony, ale lekarz kadry pozostawił cień szansy, iż "Lewy" będzie w stanie zagrać pięć dni później z Austrią. Wątpliwości co do tego ma Zbigniew Boniek, który był gościem Romana Kołtonia w programie na kanale "Prawda Futbolu".

- Jeśli to nie jest gra to trzeba szczerze powiedzieć - to nie będą mistrzostwa Roberta Lewandowskiego, bo w przypadku naderwania w zależności od stopnia, mówimy o 14-20 dniach, żeby wyzdrowieć. A nie mówię jeszcze o formie sportowej. Mnie też się to kilka razy zdarzyło. Jak grasz w ataku, to musisz być na sto procent zdrowy. Nie możesz rywalizować z obrońcami, nie wiedząc, czy możesz biec i wystartować - powiedział Boniek. - To na pewno wielki problem dla Michała [Probierza - red.]. Może wydarzy się jakiś cud, że dojdzie do siebie po 8-10 dniach, ale to nie będzie takie proste - dodał.

Relacje tekstowe na żywo z meczów reprezentacji Polski - przeciwko Holandii (16.06), Austrii (21.06) oraz Francji (25.06) - będą dostępne nie tylko w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.