Panika w Holandii przed meczem z Polską. Jest kolejny komunikat

4:0 z Kanadą i 4:0 z Islandią - trzeba przyznać, że Holendrzy w imponującym stylu zaprezentowali się w ostatnim tygodniu przygotowań do EURO 2024. Podopieczni Ronalda Koemana zdają się być w bardzo dobrej formie. Strzelecką dyspozycją imponują Wout Weghorst, Memphis Depay, a nawet obrońca - kapitan drużyny Virgil van Dijk. Sielankowego nastroju w Holandii jednak nie ma. Wszystko przez kwestie zdrowotne.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz stawia na młodzież. "Czasami jest bezczelny"

Wielka wyrwa. Holandia traci kolejnego zawodnika

Już w poniedziałek stało się jasne, że Frenkie de Jong przegrał walkę z czasem. Pomocnik, w przegranym 2:3 meczu z Realem Madryt, nabawił się kontuzji kostki, która wykluczyła go z gry do końca sezonu. Do końca ważył się los tego, czy pojedzie na EURO 2024, czy też nie. Ostatecznie decyzja była nieubłagana.

"Frenkie de Jong nie weźmie udziału w EURO 2024. Jesteśmy z Tobą, Frenkie" - oficjalnie poinformował w poniedziałkowy wieczór profil holenderskiej federacji piłkarskiej. Choć drużyna narodowa ostatnio radziła sobie bez pomocnika Barcelony, to należy przyznać, że jest on jej niezwykle ważną częścią.Od 2018 roku - momentu debiutu - zagrał w aż 54 meczach. Zdobył dwa gole i zaliczył sześć asyst. W jego miejsce na turniej pojedzie Ian Maatsen z Borussii Dortmund.

Na tym jednak problemy Holendrów się nie kończą. We wtorek oficjalny profil federacji przekazał kolejne druzgocące wieści. - Teun Koopmeiners nie zagra na EURO 2024. Pomocnik nie będzie mógł wziąć udziału w rozgrywkach po kontuzji, jakiej doznał podczas wczorajszej rozgrzewki przed meczem z Islandią. Myślimy o Tobie, Teun - przekazano.

To fatalna informacja, bowiem za pomocnikiem Atalanty Bergamo wyborny sezon. Biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki wystąpił w 51 meczach, zdobył 18 goli i zaliczył siedem asyst. W reprezentacji narodowej rozegrał do tej pory 21 spotkań, w którym dwukrotnie trafiał do siatki.

Mecz Polski z Holandią odbędzie się 16 czerwca w Hamburgu. Czy zdołają się na niego wyleczyć polscy kadrowicze, którzy nabawili się urazów w ostatnich dniach? Czas pokaże. Relacje z EURO 2024 na Sport.pl.