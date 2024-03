Xavi zdecydował! Tak wygląda skład Barcelony. Wiemy, co z Lewandowskim

Kwiecień zapowiada się bardzo trudnym i pracowitym miesiącem dla FC Barcelony. Wtedy to drużyna Xaviego rozegra dwumecz z Paris Saint-Germain w ćwierćfinale Ligi Mistrzów oraz El Clasico, którego wynik będzie miał ogromny wpływ na przyszłego mistrza Hiszpanii. Ale wcześniej, w przedostatni dzień marca, Barcelona w ligowym meczu zmierzy się u siebie z Las Palmas. Będzie to ostatni sprawdzian przed pierwszym, wyjazdowym starciem z paryskim zespołem.

Tak wygląda skład Barcelony na mecz z Las Palmas. Lewandowski od pierwszej minuty

Po tym, jak piłkarze wrócili ze zgrupowań swoich reprezentacji, Xavi miał okazję zweryfikować ich formę na treningu. Do tego grona należy zaliczyć Roberta Lewandowskiego, który wraz z reprezentacją Polski awansował do mistrzostw Europy po wygranej z Walią w finale baraży. Najwyraźniej 35-latek jest w optymalnej dyspozycji, ponieważ na mecz z Las Palmas znalazł się we wyjściowej jedenastce.

Oprócz tego trener Barcelony nie zaskoczył wielkimi zmianami w porównaniu do ostatniego meczu z Atletico Madryt, który zakończył się efektownym zwycięstwem 3:0. Wówczas na Wanda Metropolitano błyszczał wspomniany Lewandowski. Oprócz bramki Polak zanotował dwie asysty. Jak będzie tym razem? Tak prezentuje się skład mistrzów Hiszpanii na sobotnie spotkanie:

- Marc-Andre ter Stegen - Pau Cubarsi, Jules Kounde, Inigo Martinez, Joao Cancelo - Ilkay Guendogan, Sergi Roberto - Lamine Yammal, Fermin Lopez, Raphinha, Robert Lewandowski.

W porównaniu do starcia z zespołem Diego Simeone Xavi dokonał kilku zmian. 44-latek nie nadal nie może skorzystać z Gaviego, Alejandro Balde, Pedriego czy Frenkiego de Jonga, którzy zmagają się z kontuzjami. Jest szansa, że dwóch ostatnich wymienionych piłkarzy wyleczy się na pierwszy mecz z PSG. Trwa walka z czasem o ich powrót do zdrowia.

Spotkanie FC Barcelona - Las Palmas w 30. kolejce La Liga odbędzie się w sobotę 30 marca o godz. 21:00 polskiego czasu. Zespół Xaviego jest wiceliderem tabeli i na ten moment traci osiem punktów do pierwszego Realu Madryt.