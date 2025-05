Niepokój o przyszłość Szczęsnego. Zaskakujący plan Barcelony

Sezon w lidze hiszpańskiej dobiegł końca, a FC Barcelona odzyskała tytuł mistrzowski. W ostatnim meczu podopieczni Hansiego Flicka przegrali 2:3 z Villarrealem, a kiepskie noty zebrał wracający do gry Marc-Andre Ter Stegen, który nie zanotował żadnej interwencji.

Szczęsny szczerze o przedłużeniu kontraktu. "Decyzje podejmuje żona"

To sprawiło, że rozgorzała dyskusja nt. przyszłości bramkarzy w FC Barcelonie. Niemiec jest kapitanem i jedną z legend tego klubu, Inaki Pena jest na wylocie, a Wojciech Szczęsny wciąż się zastanawia, co dalej. W jednym z ostatnich wywiadów na antenie Canal+ Sport powiedział, że wszystko zależy od... jego żony Mariny. - Życie naszej rodziny nie kręci się już tylko i wyłącznie wokół Wojtusia. Tak było przez ostatnie paręnaście lat i jestem winny to swojej rodzinie, żonie, żebyśmy takie decyzje podejmowali razem - wyznał, cytowany przez sport.se.pl.

- Większość decyzji w moim domu podejmuje żona i się tego w ogóle nie wstydzę. Te związane z piłką nożną raczej podejmowałem ja, ale to jest taka sytuacja niestandardowa. Byliśmy wszyscy nastawieni, że przyjeżdżamy tutaj na rok i próbujemy spełniać marzenia, a później wracamy do gry w golfa. Więc szczerze mówię, że jeszcze nie wiem, bo to jest też logistyka wokół szkoły, znowu przeprowadzki i tak dalej... Zobaczymy - dodał w rozmowie z Tomaszem Ćwiąkałą.

Zaskakujące doniesienia: Mistrz świata może trafić do Barcelony

Kataloński "Sport" donosi, że FC Barcelona zaproponowała Wojciechowi Szczęsnemu kontrakt na kolejny sezon z opcją przedłużenia. "Decyzja zapadnie w tych dniach, bo jeśli nie będzie kontynuował gry, Barca będzie musiała podpisać kontrakt z innym bramkarzem" - czytamy. Teraz do zaskakujących informacji dotarli dziennikarze "El Chiringuito TV", którzy donoszą, że FC Barcelona może sprowadzić mistrza świata - Emiliano Martineza.

"Odnowienie umowy Szczęsnego wydawało się jasne już dwa tygodnie temu, ale on wciąż się nad tym zastanawia i jest coraz więcej wątpliwości co do jego odpowiedzi. 'Dibu' (Emiliano Martinez - przyp. red.) otrzymał ofertę w ostatnich kilku godzinach i ta opcja jest rozważana, ponieważ jest bramkarzem grającym na dobrym poziomie oraz liderem, o ile Polak nie przedłuży kontraktu" - napisał w serwisie X dziennikarz Jose Alvarez Haya.

Barcelona przedłuży kontrakt z Flickiem

Deco nie pracuje tylko nad przedłużeniem kontraktu Polaka. Dziennikarze sport.es donoszą, że w środę "oficjalnie zostanie ogłoszone przedłużenie kontraktu z trenerem Hansim Flickiem do 30 czerwca 2027 roku" - czytamy.

Niedługo dowiemy się, czy Wojciech Szczęsny pozostanie na kolejny sezon w Barcelonie, czy zdecyduje się wrócić na emeryturę i wcześniej wspomniane pole golfowe.