Iga Świątek (1. WTA) aktualnie rywalizuje w turnieju WTA 1000 w Dosze, gdzie broni tytułu wywalczonego w poprzednim sezonie (wtedy były to zawody rangi WTA 500). Polka jest już w półfinale, zatem ma spore szanse na powtórzenie wielkiego sukcesu sprzed roku. To bardzo istotne w kontekście utrzymania pozycji liderki światowego rankingu, w którym cały czas depcze jej po piętach Aryna Sabalenka (2. WTA).

Iga Świątek i Aryna Sabalenka rywalizują o prowadzenie w rankingu. To byłaby wielka niespodzianka

Białorusinka po triumfie w Australian Open zrobiła sobie dłuższą przerwę i nie przystąpiła do rywalizacji w Katarze. To nie miało dla niej żadnych konsekwencji w kontekście rankingu, gdyż przed rokiem również tam nie startowała i utrzyma dorobek 8905 punktów. Wróci za to na turniej WTA 1000 w Dubaju, po którym może dojść do niespotykanej sytuacji.

W przypadku triumfu w Dosze Świątek będzie miała 10 300 punktów rankingowych. Okazuje się, że gdyby potem zrezygnowała ze startu w Dubaju, a Sabalenka zdobyła tam tytuł, to obie miałyby na koncie 9715 punktów. W efekcie wspólnie byłyby liderkami rankingu WTA. Polka ma o wiele więcej do stracenia, gdyż rok temu w ZEA zagrała w finale, za co dostała 585 pkt. Natomiast Białorusinka odpadła w ćwierćfinale i otrzymała 190 pkt - przez to jej maksymalny możliwy zysk w tym roku to 810 pkt.

Iga Świątek i Aryna Sabalenka wspólnie na szczycie rankingu WTA?

Taki scenariusz wydaje się mało prawdopodobny z prostego powodu. 22-latka musiałaby w ogóle nie wyjść na kort w Dubaju, gdyż nawet w przypadku porażki w pierwszym meczu (a zacznie od drugiej rundy) dostanie 65 punktów i utrzyma prowadzenie w rankingu. Zresztą na razie nic nie wskazuje na to, aby Polka nie wzięła udziału w tym turnieju, gdzie będzie rozstawiona z numerem pierwszym. Oczywiście wszystko może zmienić np. kontuzja czy duże zmęczenie po starcie w Dosze.

W Katarze Idze Świątek pozostały jeszcze najwyżej dwa mecze. W piątek 16 lutego zagra w półfinale z Karoliną Pliskovą (59. WTA), natomiast w sobotę 17 lutego czeka ją ewentualny finał z Jeleną Rybakiną (4. WTA) lub Anastasiją Pawluczenkową (32. WTA).