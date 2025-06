Media: Włosi wybrali nowego selekcjonera. To absolutna legenda

Reprezentacja Polski zakończyła czerwcowe zgrupowanie na trzeciej pozycji w swojej grupie eliminacyjnej do mistrzostw świata, które w przyszłym roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Biało-czerwoni nie są jedyną europejską reprezentacją, która tego miesiąca nie zaliczy do udanych. W Polsce z pracy zrezygnował Michał Probierz. We Włoszech pożegnano się z Luciano Spallettim. Dla pierwszego wciąż nie ma następcy. Drugiego, według doniesień medialnych zastąpi były legendarny piłkarz. Fabrizio Romano ujawnił, że zawarto porozumienie.

Romano ogłasza. To on obejmie Włochów

"Gennaro Gattuso zgodził się zostać nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch. Gattuso zastąpi Luciano Spallettiego ze skutkiem natychmiastowym, porozumienie zostało zawarte" - napisał dziennikarz na swoim profilu na portalu X.

Gattuso w styczniu skończył 47 lat. Aż do początku czerwca tego roku prowadził Hajduka Split, z którym zajął trzecie miejsce w lidze chorwackiej. Wcześniej doświadczenie zbierał w renomowanych klubach. W latach 2017-2019 prowadził AC Milan, a następnie był trenerem Napoli, Valencii i Marsylii. Przypomnijmy, że jako piłkarz stał się legendą Milanu i reprezentacji Włoch. Zagrał dla niej 73 mecze i zdobył jednego gola. Jest mistrzem świata z 2006 roku.

Gattuso na stanowisku zastąpi Luciano Spallettiego, którego kadencja trwała niespełna dwa lata i okazała się sporym rozczarowaniem. Włosi pod jego wodzą nie zdołali obronić tytułu mistrzów Europy, a z turnieju w 2024 roku odpadli na etapie 1/8 finału. W słabym stylu przegrali ze Szwajcarią (0:2). W ostatnich pięciu meczach za kadencji Spallettiego włoska drużyna wygrała tylko z Mołdawią (2:0). Wcześniej skompromitowała się w Oslo, przegrywając z Norwegią aż 0:3.

Włochy po dwóch meczach w eliminacjach do MŚ mają tylko trzy punkty na koncie. Tracą aż dziewięć do liderującej Norwegii, a tylko jeden zespół z grupy eliminacyjnej bezpośrednio zakwalifikuje się na mundial. Włosi chcieliby uniknąć baraży. To właśnie one stanęły im na drodze w dwóch ostatnich cyklach kwalifikacyjnych do mistrzostw świata. Na mundial w 2018 nie wpuścili ich Szwedzi, a cztery lata później - w półfinale baraży - Macedonia Północna. Gdyby Włochów zabrakło na kolejnym mundialu, oznaczałoby to, że na wygraną w meczu fazy pucharowej mundialu czekaliby... co najmniej 24 lata - do 2030 roku.

Włosi nie zagrali w fazie pucharowej MŚ od 2006 roku, gdy sięgnęli po złoto. Członkiem tamtego zespołu był... Gennaro Gattuso. Teraz jako trener stanie przed szansą odbudowy reputacji słynnej kadry.

Kariera trenerska Gennaro Gattuso: