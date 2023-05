Z hukiem wylecieli z Ekstraklasy. Były prezes Wisły tłumaczy co się stało [Sport.pl LIVE]

To spadek z olbrzymim hukiem! O ostatnich miesiącach Wisły Płock w ekstraklasie porozmawiamy z jej byłym prezesem - Jackiem Kruszewskim. Podsumujemy też ligowy sezon i zajrzymy na Galę Ekstraklasy, gdzie zostaną wręczone najważniejsze indywidualne nagrody. Na koniec połączymy się też z Marcinem Dorną, dyrektorem sportowym PZPN, który w Budapeszcie śledzi sukcesy reprezentacji Polski do lat 17. Młodzi piłkarze awansowali do półfinału mistrzostw Europy, w którym zagrają z Niemcami. Jak duże są ich szanse na zwycięstwo? Odpowiedź w Sport.pl LIVE - zaczynamy o godz. 20.

3 AG Otwórz galerię Na Gazeta.pl