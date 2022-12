Cristiano Ronaldo pożegnał Pelego. "Zwykłe pożegnanie nie wystarczy"

W czwartek agencja Associated Press podała tragiczną wiadomość, że Brazylijczyk Pele, najwybitniejszy zawodnik w historii piłki nożnej, zmarł w szpitalu w Sao Paulo. Śmierć Pelego potwierdził jego agent, Joe Fraga.

"Zwykłe pożegnanie nigdy nie wystarczy"

Po śmierci Pelego Cristiano Ronaldo opublikował wpis na Instagramie.

- Moje głębokie kondolencje dla całej Brazylii, a w szczególności dla rodziny Edsona Arantes do Nascimento. Zwykłe "pożegnanie" z wiecznym królem Pele nigdy nie wystarczy, aby wyrazić ból, jaki obecnie ogarnia cały piłkarski świat. Pele był inspiracją dla tylu milionów ludzi, punktem odniesienia wczoraj, dziś i na zawsze - napisał Cristiano Ronaldo na Instagramie.

Wspomniał też o dobrych relacjach z Pele.

- Miłość, którą zawsze mi okazywałeś, była odwzajemniona w każdej chwili, nawet na odległość. Nigdy nie zostaniesz zapomniany, a pamięć o Tobie będzie żyła wiecznie w każdym z nas, miłośników piłki nożnej. Spoczywaj w pokoju, Królu Pele - dodał Cristiano Ronaldo.

Pele walczył w szpitalu od końca listopada

Pele przebywał w szpitalu od 29 listopada z powodu infekcji dróg oddechowych. Ze względu na walkę Brazylijczyka z rakiem jelita grubego lekarze wysłali go na oddział chemioterapii. Kolejne złe informacje związane ze zdrowiem Pele pojawiły się w środę 21 grudnia. "Choroba nowotworowa postępuje i wymaga większej opieki związanej z dysfunkcjami nerek i serca" - przekazał szpital. "Trwamy w walce i w wierze. Jeszcze jedna noc razem" - napisała Kely Nascimento, córka byłego piłkarza.

Pele zmagał się z problemami zdrowotnymi od wielu miesięcy. We wrześniu 2021 roku wycięto mu guza z okrężnicy i od tego czasu przebywa pod ścisłą opieką lekarską. Wcześniej pojawiały się informacje, że Pele znalazł się na oddziale paliatywnym i jego stan jest krytyczny, ale te plotki zdementowała córka Brazylijczyka, Flavia Nascimento. - To dość niesprawiedliwe, że ludzie mówią, że jest w stanie krytycznym. Ojciec nie jest pod opieką paliatywną. Uwierzcie nam, to nieprawda - mówiła kobieta w rozmowie z Globo TV.

Pele to jedyny piłkarz w historii, który trzykrotnie zdobywał mistrzostwo świata - legendarny napastnik dokonywał tego z Brazylią w 1958, 1962 i 1970 roku. Większość kariery spędził w brazylijskim Santosie, ale zakończył ją w barwach New York Cosmos, w którym występował w latach 1975-1977. Pele jest uważany przez wiele osób za najlepszego piłkarza w historii.