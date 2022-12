Pele strzelił "najpiękniejszego gola w historii". A przynajmniej tak twierdził

Pele w trakcie swojej kariery strzelił ponad 1000 goli (wliczając w to również mecze nieoficjalne). Wiele z nich nie zostało uchwyconych przez kamery. A szkoda, bo wiele z nich z pewnością było cudownej urody. Zwłaszcza jedna, którą w niektórych mediach opisuje się jako "najpiękniejszą bramkę w historii futbolu".

Magia Pelego, czy wybujała wyobraźnia? Odtworzono jego ulubioną bramkę

To również ulubiony gol samego Pelego. Rok 1959, Brazylia. Mecz Santosu FC z Atletico Juventus. Pele dostaje piłkę z prawej strony boiska, sam jest ustawiony w okolicach 16. metra. Doskakuje do niego jeden z obrońców, ale Pele przerzuca nad nim piłkę. W polu karnym robi to samo z drugim, a potem i jeszcze z trzecim obrońcą. Ostatnią przeszkodą jest bramkarz. Rozpaczliwie rzuca się szczupakiem, żeby wypiąstkować piłkę, która od momentu, kiedy jest pod kontrolą Pelego, ani razu nie dotknęła ziemi.

Nie udaje się. Pele ośmiesza również golkipera. Przerzuca piłkę nad nim i w końcu głową pakuje ją do siatki. Brzmi efektownie? Szkoda, że nie zostało do nagrane. Do dzisiaj więc wokół tego gola są kontrowersje, czy Pele nie podkoloryzował całej sytuacji. A przekazy ustne mają to do siebie, że z czasem ulegają zniekształceniu. Zwłaszcza po ponad 60 latach.

W 2013 roku słynny gol Pelego został zrekonstruowany dzięki technologii komputerowej. Autorzy zaprezentowali klip z golem Pelego według jego opisu. Jeżeli ten gol rzeczywiście padł w ten sposób, to w rzeczy samej możemy mówić o jednym z najpiękniejszych trafień w historii.

Pele zmarł w wieku 82 lat

W czwartek 29 grudnia agencja Associated Press poinformowała, że Pele zmarł w szpitalu w Sao Paulo. Informację tę potwierdził agent legendarnego piłkarza. Pele przebywał w szpitalu od 29 listopada z powodu infekcji dróg oddechowych. Ze względu na walkę Brazylijczyka z rakiem jelita grubego lekarze wysłali go na oddział chemioterapii. Jego stan ciągle się pogarszał. Brazylijczyk zmagał się z problemami zdrowotnymi od wielu miesięcy.

Pele jest jedynym piłkarzem w historii, który trzykrotnie zdobywał mistrzostwo świata - legendarny napastnik dokonywał tego z Brazylią w 1958, 1962 i 1970 roku. Większość kariery spędził w brazylijskim Santosie, ale zakończył ją w barwach New York Cosmos, w którym występował w latach 1975-1977. Pele jest uważany przez wiele osób za najlepszego piłkarza w historii.