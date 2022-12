Ostatnie spotkanie Pelego i Maradony. Nie wiedzieli, że mikrofon był włączony

W czwartek, 29 grudnia agencja Associated Press poinformowała, że Brazylijczyk Pele, najwybitniejszy zawodnik w historii piłki nożnej, zmarł w szpitalu w Sao Paulo. Śmierć Pelego potwierdził jego agent, Joe Fraga.

Argentyńska telewizja TyC Sports po śmierci Pelego przypomniała jego spotkania z Diego Maradoną, innym wybitnym piłkarzem, który brylował w reprezentacji Argentyny. Ci genialni zawodnicy spotkali się pierwszy raz w 1979 roku w domu Pelego w Rio De Janeiro. Maradona miał wtedy 19 lat, a Pele - 39. - To właśnie wtedy Guillermo Blanco, dziennikarz "El Grafico", zorganizował spotkanie i zabrał Diego Maradonę do Rio de Janeiro na spotkanie z jego idolem na kilka lat, najlepszym przyjacielem, a później najgorszym wrogiem: Pele - przypomina TyC Sports.

Po raz ostatni Pele z Diego Maradoną spotkali się w 2018 roku podczas imprezy promującej szwajcarskie zegarki w Paryżu. Brazylijczyk z Argentyńczykiem nie wiedzieli, że mikrofony są włączone i rozmowa jest nagrywana. Dziennikarze przypominają, co Pele i Diego Maradona sądzili o Leo Messim.

- Obaj powiedzieli zgodnie, że Lionel Messi - w przeciwieństwie do innych zawodników w przeszłości, takich jak Rivellino, mistrz świata z 1970 roku, nie miał osobowości lidera. Zdaniem Messiego i Pelego, rywalizacja Messiego z Cristiano Ronaldo była cicha i była tylko w piłce nożnej. Uważali, że Argentyńczyk z Portugalczykiem się nie kochali, ani nie nienawidzili.

Pele walczył w szpitalu od końca listopada

Pele przebywał w szpitalu od 29 listopada z powodu infekcji dróg oddechowych. Ze względu na walkę Brazylijczyka z rakiem jelita grubego lekarze wysłali go na oddział chemioterapii. Kolejne złe informacje związane ze zdrowiem Pele pojawiły się w środę 21 grudnia. "Choroba nowotworowa postępuje i wymaga większej opieki związanej z dysfunkcjami nerek i serca" - przekazał szpital. "Trwamy w walce i w wierze. Jeszcze jedna noc razem" - napisała Kely Nascimento, córka byłego piłkarza.

W poniedziałek 26 grudnia pojawiły się kolejne złe informacje związane z Pele i jego sytuacją zdrowotną. Armando Villota Esparza, szef organizacji praw człowieka AGORA Club opublikował wideo na Twitterze, na którym najbliżsi przebywali z Pele w pokoju szpitalnym. "Pele wkrótce nas opuści, rodzina upubliczniła kilka nagrań z jego pożegnania. On wie, że jego odejście jest nieuchronne. Pele to prawdziwa legenda i jest królem piłki nożnej na wieki wieków. Straci życie, ale jego dziedzictwo będzie wieczne" - napisał Esparza.

Pele zmagał się z problemami zdrowotnymi od wielu miesięcy. We wrześniu 2021 roku wycięto mu guza z okrężnicy i od tego czasu przebywa pod ścisłą opieką lekarską. Wcześniej pojawiały się informacje, że Pele znalazł się na oddziale paliatywnym i jego stan jest krytyczny, ale te plotki zdementowała córka Brazylijczyka, Flavia Nascimento. - To dość niesprawiedliwe, że ludzie mówią, że jest w stanie krytycznym. Ojciec nie jest pod opieką paliatywną. Uwierzcie nam, to nieprawda - mówiła kobieta w rozmowie z Globo TV.

Pele to jedyny piłkarz w historii, który trzykrotnie zdobywał mistrzostwo świata - legendarny napastnik dokonywał tego z Brazylią w 1958, 1962 i 1970 roku. Większość kariery spędził w brazylijskim Santosie, ale zakończył ją w barwach New York Cosmos, w którym występował w latach 1975-1977. Pele jest uważany przez wiele osób za najlepszego piłkarza w historii.