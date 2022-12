Brazylijskie media w niezwykły sposób żegnają Pelego. "Zapytaj dowolną zebrę w zoo"

W czwartek agencja Associated Press poinformowała, że Brazylijczyk Pele, najwybitniejszy zawodnik w historii piłki nożnej, zmarł w szpitalu w Sao Paulo. Śmierć Pelego potwierdził jego agent, Joe Fraga.

REKLAMA

Zobacz wideo Dariusz Szpakowski o polskiej piłce. "Skończmy z tym polskim piekiełkiem"

Papszun wziął i wymyślił. Raków blisko domknięcia transferu

"Piłka nożna straciła dziś najlepszego piłkarza wszech czasów"

Brazylijskie media są załamane po śmierci wielkiej legendy piłki nożnej. "Zmarł Pele, w wieku 82 lat, największy piłkarz w historii" - zatytułował artykuł portal "UOL". - Piłka nożna straciła dziś najlepszego piłkarza wszech czasów. Brazylia straciła dziś największego idola w swojej historii. Świat stracił dziś Pelego - dodają dziennikarze.

- Pele uchodził za sportowca kompletnego: kopał obiema nogami, był silny, zręczny, umiał grać głową, wykonywać rzuty wolne, miał wizję gry i rzadko doznawał kontuzji. Miał szczególny talent do pokazania swojego wizerunku w każdym zakątku planety. Jest zdecydowanie najbardziej znaną brazylijską osobowością na świecie - dodaje "UOL".

"Nie żyje Pele, najwybitniejszy piłkarz na świecie" - to tytuł brazylijskiego "Forbesa". - Pele był najlepszym piłkarzem na świecie, z największą liczbą zdobytych bramek, biorąc pod uwagę mecze oficjalne i towarzyskie, spędzając prawie całą swoją karierę w Santos Futebol Clube. Był także jednym z pierwszych brazylijskich sportowców, którzy powiązali swoje nazwisko z reklamą i stali się marką. Był światową gwiazdą i miał krótką karierę artystyczną - dodali dziennikarze.

Brazylijskie media w żałobie po śmierci Pelego

- Świat traci Pelego, największego w historii futbolu - pisze "Umdoisesportes". Dziennikarze przypominają też opinie znanych ludzi o Pele.

- W momencie, gdy piłka ląduje u stóp Pelego, piłka nożna staje się poezją - przyznał filmowiec Pier Paolo Pasolini.

- Pele jest jednym z nielicznych, którzy zaprzeczają mojej teorii: zamiast piętnastu minut sławy będzie miał piętnaście wieków - mówił artysta Andy Warhol.

- Zapytaj dowolną zebrę w zoo: Kto jest największym zawodnikiem na świecie?. Wszystkie zebry zgodnie powiedzą: Pele. Od Eskimosa po Chińczyka, od Rosjanina po Niemca, od Patagończyka po Egipcjanina, wszyscy myślą, że Pele jest naprawdę wielkim zawodnikiem teraźniejszości, przeszłości i przyszłości - oznajmiał pisarz Nelson Rodrigues.

- Pele był wyjątkowym, niesamowitym zawodnikiem. My, Brazylijczycy, powinniśmy dziękować Bogu za to, że się tutaj urodziliśmy - mówił Zico, były zawodnik reprezentacji Brazylii.

Pele walczył w szpitalu od końca listopada

Pele przebywał w szpitalu od 29 listopada z powodu infekcji dróg oddechowych. Ze względu na walkę Brazylijczyka z rakiem jelita grubego lekarze wysłali go na oddział chemioterapii. Kolejne złe informacje związane ze zdrowiem Pele pojawiły się w środę, 21 grudnia. W poniedziałek. 26 grudnia pojawiły się nowe wieści związane z Pele i jego sytuacją zdrowotną. Armando Villota Esparza, szef organizacji praw człowieka AGORA Club opublikował wideo na Twitterze, na którym najbliżsi przebywali z Pele w pokoju szpitalnym. "Pele wkrótce nas opuści, rodzina upubliczniła kilka nagrań z jego pożegnania. On wie, że jego odejście jest nieuchronne. Pele to prawdziwa legenda i jest królem piłki nożnej na wieki wieków. Straci życie, ale jego dziedzictwo będzie wieczne" - napisał Esparza.

Pele zmagał się z problemami zdrowotnymi od wielu miesięcy. We wrześniu 2021 roku wycięto mu guza z okrężnicy i od tego czasu przebywa pod ścisłą opieką lekarską. Wcześniej pojawiały się informacje, że Pele znalazł się na oddziale paliatywnym i jego stan jest krytyczny, ale te plotki zdementowała córka Brazylijczyka, Flavia Nascimento. - To dość niesprawiedliwe, że ludzie mówią, że jest w stanie krytycznym. Ojciec nie jest pod opieką paliatywną. Uwierzcie nam, to nieprawda - mówiła kobieta w rozmowie z Globo TV.

12 piłkarzy wyrzuconych z polskich klubów. Kilkadziesiąt meczów będzie ustawionych

Pele jest jedynym piłkarzem w historii, który trzykrotnie zdobywał mistrzostwo świata - legendarny napastnik dokonywał tego z Brazylią w 1958, 1962 i 1970 roku. Większość kariery spędził w brazylijskim Santosie, ale zakończył ją w barwach New York Cosmos, w którym występował w latach 1975-1977. Pele jest uważany przez wiele osób za najlepszego piłkarza w historii.