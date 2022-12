Ależ zjazd. 10 piłkarzy chce, by ten rok zakończył się jak najszybciej

Romelu Lukaku z pewnością nie będzie miło wspominał mijającego roku kalendarzowego. Belgijski napastnik nie miał wielu powodów do radości - jego forma była rozczarowująca, a sam ostatnio zmagał się z kontuzjami. Mocno ucierpiała na tym jego wartość rynkowa. Według analityków z portalu Transfermarkt od 1 stycznia spadała ona na łeb, na szyję - ze 100 mln do 55 mln euro.

Romelu Lukaku największym przegranym tego roku. Stracił na wartości aż 45 mln

29-latek zanotował zatem największy spadek wartości spośród wszystkich piłkarzy w tym roku. Rozpoczął go jeszcze w barwach Chelsea. Tam jednak nie zachwycał. W Premier League od początku stycznia zdołał strzelić raptem trzy bramki i po sezonie trafił na wypożyczenie do Interu Mediolan, gdzie wcześniej imponował skutecznością. We Włoszech zatrzymał go z kolei uraz uda. W Serie A rozegrał raptem cztery spotkania i strzelił jednego gola. Udało mu się wrócić do gry na mundial w Katarze, ale zagrał jedynie 10 minut z Marokiem i 45 - z Chorwacją, a jego Belgia pożegnała się z turniejem już po fazie grupowej.

Duże spadki w Manchesterze United

To nie był dobry rok także dla zawodników Manchesteru United. W pierwszej piątce rankingu znalazło się ich aż trzech. Tuż za Lukaku uplasował się Marcus Rashford. Jego wartość także wynosi na ten moment 55 mln euro, tyle że w jego przypadku odnotowano spadek o 30 mln euro. Czwarte i piąte miejsce należy z kolei do Jadona Sancho i Raphaela Varane'a (spadek o 25 mln). Przed nimi jest jeszcze obrońca Interu Mediolan Stefan de Vrij (spadek o 30 mln).

Wpływ na kształt tej listy miał także transfer Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Na 9. miejscu znalazł się bowiem Memphis Depay, którego wartość od stycznia zmalała z 45 mln do 20 mln euro. W dużej mierze jest to spowodowane tym, że Holender po przyjściu Polaka nie może liczyć na regularną grę w klubie.

Top 10 zawodników z największymi spadkami wartości w roku 2022 wg Transfermarkt: