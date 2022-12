Nie tylko Cristiano Ronaldo. Saudyjczycy mają plany wobec innej wielkiej gwiazdy

Cristiano Ronaldo pod koniec listopada odszedł z Manchesteru United po konflikcie z trenerem Erikiem ten Hagiem i władzami klubu. Od tamtej pory Portugalczyk poszukuje nowego pracodawcy, a media łączą go z transferem do saudyjskiego Al-Nassr, w którym miałby zarabiać 75 milionów dolarów rocznie. Okazuje się, że zatrudnienie 37-latka to nie jedyny pomysł władz lidera ligi saudyjskiej. Do Ronaldo miałby dołączyć jego były kolega z Realu Madryt.

Al-Nassr ma szalony plan. Nie tylko Cristiano Ronaldo jest celem transferowym

Hiszpańska "Marca" informuje, że Al-Nassr wyczekuje osiągnięcia porozumienia z Cristiano Ronaldo, ale ochotę na sprowadzenie innej gwiazdy. Chodzi o obrońce Paris Saint-Germain Sergio Ramosa. Hiszpan miałby dołączyć do zespołu przyszłego lata, kiedy wygaśnie jego kontrakt z paryskim klubem. Prezes i przedstawiciele Al-Nassr planują nawet odbyć podróż do Francji, by osobiście przekonać Ramosa do podpisania kontraktu i dołączenia do gwiazdorskiego projektu.

Problemem może być jednak fakt, że w tym sezonie 36-latek przebił się do składu PSG i zagrał w nim już 21 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zaliczył asystę. Był nawet piłkarzem pierwszej "jedenastki" podczas środowego meczu ze Strasbourgiem (2:1). Według informacji "Marki" Ramos nie ma zamiaru opuszczać elity i liczy, że obecny klub przedłuży z nim kontrakt. Piłkarz czuje się dobrze Paryżu i po serii kontuzji w końcu ustabilizował formę. Co ciekawe, kiedy hiszpański obrońca znajduje się w składzie PSG, zespół nie przegrywa. Seria trwa już 34 spotkania.

Cristiano Ronaldo i Sergio Ramos wspólnie reprezentowali barwy Realu Madryt w latach 2009-2018. Madrycki klub sięgał wtedy dwukrotnie po mistrzostwo Hiszpanii i czterokrotnie wygrywał Ligę Mistrzów. Ich wspólna gra dla Al-Nassr byłaby niemałą sensacją i zapewniłaby klubowi gigantyczny rozgłos w świecie futbolu.