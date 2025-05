Ależ sensacja w Rzymie! Było 0:4 w finale, a potem Paolini zrobiła to!

Jasmine Paolini w sobotę świętowała zwycięstwo w singlowej części turnieju WTA w Rzymie - w finale okazała się lepsza od Coco Gauff (6:4, 6:2). Dzisiaj miała szansę na odniesienie kolejnego triumfu, bo wraz z Sarą Errani awansowała również do finału w deblu.

Świetny finał w Rzymie. Paolini i Errani walczyły do końca. Opłaciło się!

Tam Włoszki mierzyły się Wieroniką Kudiermietową i Elise Mertens. Początek spotkania zdecydowanie należał do Rosjanki i Belgijki. Pierwsze cztery gemy padły ich łupem bez większych problemów. Gdy wydawało się, że wygrają wysoko, to Paolini i Errani zaczęły odrabiać straty. Przewaga ich przeciwniczek zaczęła się sypać niczym domek z kart. I ostatecznie to włoski duet dał radę zwyciężyć 6:4!

Drugi set miał niemalże identyczny przebieg. Pierwsze gemy to znów zdecydowana przewaga Kudiermietowej i Mertens, które ponownie wyszły na prowadzenie 4:0 i... kolejny raz zacięły się właśnie na tym wyniku.

Nie były one w stanie nadążyć za Paolini i Errani, które znów zaczęły grać na wysokich obrotach i w końcu doprowadziły do wyrównania - ku uciesze lokalnych kibiców, których krzyki "Italia! Italia! Italia!" niosły się po korcie.

I niestety dla fanów gospodarzy - w kolejnym gemie lepsza była para rosyjsko-belgijska. To jednak było jedynie odroczenie wyroku. Włoszki wygrały dziesiątego i jedenastego gema i znalazły się o krok od końcowego triumfu.

W ostatnim gemie przełamały swoje przeciwniczki i zdobyły tytuł! Tym samym Jasmine Paolini do zwycięstwa w finale singla dokłada również triumf w deblu.