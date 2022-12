Wszystko dopięte w pięć dni. Tak Liverpool przeprowadził hitowy transfer

Cody Gakpo był jedną z gwiazd mistrzostw świata w Katarze. Holenderski napastnik strzelił trzy gole w fazie grupowej i walnie przyczynił się do awansu kadry do fazy pucharowej MŚ. Poza tym wrażenie robiły jego liczby z tego sezonu w barwach PSV Eindhoven - 13 goli i 17 asyst w 24 meczach. Ostatecznie Gakpo trafił do Liverpoolu za 42 mln euro, ale z bonusami łączna kwota może wynieść nawet 57 mln euro. - Udało nam się pozyskać gracza, którego obserwowaliśmy od dłuższego czasu i który naszym zdaniem będzie miał u nas naprawdę świetlaną przyszłość - stwierdził Juergen Klopp.

REKLAMA

Zobacz wideo Polscy sędziowie finału mundialu przywitani na lotnisku

Negocjacje w święta i transfer dopięty w pięć dni. Anglicy zdradzają kulisy przenosin Gakpo do Liverpoolu

Portal "The Athletic" postanowił przybliżyć kulisy transferu Cody'ego Gakpo do Liverpoolu. Okazuje się, że transfer został załatwiony w przeciągu zaledwie pięciu dni - negocjacje odbyły się 24 i 25 grudnia, a 28 grudnia wszystkie dokumenty zostały podpisane. "Wszystko ułożyło się bardzo szybko. Gakpo był na liście życzeń Liverpoolu na lato 2023 roku, ale kiedy okazało się, że PSV jest skłonne sprzedać go zimą, to klub wyczuł okazję, której nie mógł przegapić. Urazy Luisa Diaza oraz Diogo Joty tylko przyczyniły się do podjęcia tej decyzji" - czytamy w artykule.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Brytyjscy dziennikarze dodają, że spory wkład w ten transfer miał Virgil van Dijk, który rozmawiał z Gakpo na temat Liverpoolu i polecał mu przenosiny na Anfield Road. "Van Dijk jest osobą, z którą liczą się koledzy z reprezentacji, więc słuchają jego rad" - dodaje "The Athletic". - Mam nadzieję, że powitamy kilku nowych piłkarzy w Liverpoolu. Zobaczymy, duża jakość jest mile widziany - mówił van Dijk po meczu Liverpoolu z Aston Villą (3:1). Z artykułu Brytyjczyków wynika, że transfer Gakpo został przeprowadzony w podobnych okolicznościach do tego Luisa Diaza z FC Porto w styczniu 2022 roku.

"The Athletic" przypomina też, że ostatniego lata o sprowadzenie Cody'ego Gakpo walczyło Leeds United i Southampton, a w ostatnich tygodniach głównymi faworytami były takie kluby, jak Manchester United i Real Madryt. Dlaczego Man United zrezygnowało? Chodziło o fakt, że klub nie może pozwolić sobie na duże wydatki, a PSV chciało uzyskać znaczną część gotówki z tego transferu z góry. "Niektórzy kwestionowali też jego przydatność w roli napastnika, który miałby zastąpić Cristiano Ronaldo" - tłumaczą brytyjscy dziennikarze.

Kiedy Cody Gakpo mógłby zadebiutować w Liverpoolu? "The Athletic" podaje, że mało prawdopodobny wydaje się występ w starciu z Brentford (2 stycznia), ponieważ byłaby potrzebna specjalna zgoda. Bardziej prawdopodobny wydaje się występ w meczu III rundy FA Cup (7 stycznia), gdzie Liverpool zagra na Anfield z Wolverhampton.