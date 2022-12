Grabara zachwycił. Rywale biją pokłony. "Ma wszystko"

Pozycja Kamila Grabary w duńskiej piłce jest obecnie niezachwiana. Polski bramkarz znakomicie prezentuje się w barwach FC Kopenhagi, z którą w ubiegłym sezonie zdobył mistrzowski tytuł, a jesienią dzielnie walczył w Lidze Mistrzów. Docenili to inni golkiperzy grający w kraju Hamleta, wybierając go najlepszym bramkarzem roku i szczerze go chwaląc.

Zasłużony tytuł

W wewnętrznym, ligowym plebiscycie na najlepszego golkipera Grabara wyprzedził Madsa Hermansena z Brondby oraz Patrika Carlgrena z Randers. Kolejność w klasyfikacji ustalana była na podstawie punktów, rozdzielanych przez wszystkich bramkarzy pierwszej i drugiej ligi duńskiej. Niektórzy z nich, za pośrednictwem portalu "Tipsbladet", podzielili się też swoimi przemyśleniami, które dla Kamila Grabary są więcej niż miłe.

Grabara był razem z resztą obrony FC Kopenhaga znakomity szczególnie wiosną, kiedy to wielokrotnie zachowywał czyste konto. Miał też duży udział w mistrzostwie Danii. Jesień rozpoczął pechowo, ale od momentu powrotu notuje bardzo dobre występy - nie tylko w Superlidze, ale i w Europie

- powiedział Nicolai Larsen z Silkeborgu.

Trudno było wybrać pomiędzy dwoma najlepszymi zawodnikami. Kamil Grabara ma jednak wszystko, czego potrzebuje topowy bramkarz. Ustanowił rekord Superligi pod względem największej liczby minut bez straty bramki i był ważną częścią sukcesu FC Kopenhaga w zeszłym sezonie. Teraz znów jest bardzo ważnym punktem zespołu

- dodał Matej Delac z AC Horsens.

W sezonie 2022/2023 Kamil Grabara rozegrał w klubie 13 spotkań, wpuszczając 14 goli, z czego 9 w Lidze Mistrzów. W szczególności dobre oceny Polak zebrał za dwa spotkania przeciwko Manchesterowi City, w których m.in. obronił rzut karny. Póki co jednak nic nie mówi się o potencjalnym transferze reprezentanta naszego kraju, który do FC Kopenhaga dołączył latem 2021 roku, przechodząc z młodzieżowej drużyny Liverpoolu za 3,5 miliona euro.

