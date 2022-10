Legenda futbolu wyśmiewa Neymara. "Prawdziwy mazgaj. Nieprzyjemna osoba"

Przez lata swojej kariery Neymar zdążył zebrać spore grono fanów i krytyków. Jedni uwielbiają jego styl gry, jak drybluje i bawi się z piłką. Drudzy są zirytowani jego zachowaniem na boisku względem rywali, teatralnymi gestami i upadkami po faulach. Do grupy tych, którzy negatywnie patrzą na Brazylijczyka, z pewnością zalicza się Marco van Basten, który skrytykował ostatnio lidera Paris Saint-Germain.

Van Basten uderza w Neymara

Zdaniem legendy holenderskiej piłki Neymar od lat się nie zmienia. Dalej jest typem nurka i symulanta, przez co gra z nim i przeciwko niemu nie sprawa żadnej przyjemności.

- Neymar to prawdziwy mazgaj, ciągle się droczy i prowokuje. Raz sam fauluje, a za chwilę zgrywa ofiarę, jakby był nietykalny. Będę oklaskiwał tego, kto w końcu się z nim "rozprawi". Nieprzyjemna osoba na boisku - stwierdził van Basten w portugalskim podcaście "Cabine Desportiva".

Holender krytykuje nie pierwszy raz

Van Bastenowi zdarzało się już krytykować Neymara za jego boiskowe zachowania. W mocnych słowach wypowiadał się nt. Brazylijczyka w trakcie mistrzostw świata w Rosji. Wtedy także negatywnie oceniał jego próby wymuszania kartek i rzutów karnych.

- Neymar musi ograniczyć na boisku swoje teatralne gesty oraz podejmowane próby symulowania kontuzji, aby sędzia podyktował rzut karny. To jego zespołowi wcale nie pomaga. Wręcz przeciwnie, to szkodzi. Ośmiesza siebie i całą drużynę. Jego zachowania są zbyt nachalne, a przez to czytelne dla sędziów. On powinien zrozumieć swoją sytuację, to, że jest znany z prób wymuszenia karnych - mówił podczas jednego z briefingów prasowych podczas turnieju.

W tym sezonie Neymar zagrał w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając 12 goli i notując 11 asyst. Do tego otrzymał pięć żółtych kartek.