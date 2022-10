Niemcy oczarowani Polakiem. "Nie da się go zatrzymać"

Michał Karbownik trafił do Fortuny Dusseldorf na wypożyczenie, aby wrócić do formy po półtorarocznym niebycie. Najpierw utalentowany zawodnik nie przebił się w Brighton, a później spędził rok na wypożyczeniu w Olympiakosie. Na razie jego pobyt na zapleczu Bundesliga wygląda obiecujący.

REKLAMA

Zobacz wideo

Niemcy niezmiennie zachwyceni Karbownikiem

Karbownik ma pięć meczów w zespole, a we wrześniu zagrał w trzech spotkaniach z rzędu od pierwszej minuty. Wypożyczonym z Brighton piłkarzem zachwycają się niemieccy dziennikarze, którzy piszą często o świetnym polskim duecie, bo w Fortunie gra też najlepszy obecnie strzelec 2. Bundesligi - Dawid Kownacki.

Mbappe obrażony na trenera PSG? Usunął wymowny wpis

"Wyróżnił się w meczu z Bielefeld i słusznie otrzymał od 'Bilda' ocenę 1. Z prędkością maksymalną 33,45 km/h jest jednym z najszybszych piłkarzy Fortuny. Na pierwszych kilku metrach trudno go zatrzymać. Dynamizm, którego bardzo brakowało od czasu odejścia Khaleda Nareya" - czytamy o Karbowniku na łamach "Bilda".

Po przedostatnim spotkaniu o Karbowniku pisały też inne niemieckie media. "Gdyby nagrodę za najlepsze wejście do klubu przyznano na początku października, Michał Karbownik z pewnością miałby na nią spore szanse. Polak grał tylko w trzech meczach w pierwszej jedenastce w Duesseldorfie, ale to jego wszechstronność czyni go w tej chwili tak cennym dla trenera Fortuny, Daniela Thioune" - uznał Pascal Biedenweg z rp-online.de.

Karbownik został określony mianem "ubezpieczenia na życie dla Fortuny", czego dowodem są jego występy w tym sezonie. W dwóch meczach u siebie z Hansą Rostock i Arminią Bielefeld imponował jako zmiennik kontuzjowanego lewego obrońcy Nicolasa Gavory'ego. W spotkaniu wyjazdowym z HSV już po kilku minutach musiał przejść na prawą stronę, ponieważ Matthias Zimmermann nie mógł kontynuować gry z powodu urazu głowy i również nie zawiódł oczekiwań. Do tego Karbownik może grać także w środku pola.

Niemcy idą dalej i sugerują, że Karbownik powinien zostać powołany do reprezentacji Polski. "Grając jak teraz w Dusseldorfie, Karbownik jest również rekomendowany do kadry. W końcu zyskanie regularności na wysokim poziomie było jednym z powodów, dla których został wypożyczony do Fortuny" - podsumowują.

Fortuna z Karbownikiem i Kownackim w głównych rolach zajmuje piąte miejsce w lidze z dorobkiem 17 punktów po 11 meczach.