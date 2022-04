Ojciec piłkarza Cracovii ruszył i uderzył zawodnika Wisły. Na meczu juniorów [WIDEO]

To wydarzyło się tuż po meczu Centralnej Ligi Juniorów, w którym zespół U-17 Cracovii pokonał 1:0 Wisłę Kraków. Przyglądający się spotkaniu mężczyzna po ostatnim gwizdku zszedł z trybun na płytę boiska i postanowił zaatakować jednego z piłkarzy.

Zamieszanie podczas derbów Krakowa. Piłkarz uderzony przez ojca rywala

Agresor podszedł do zawodnika Wisły i uderzył go. Młody piłkarz nie brał udziału w spotkaniu, zatem zachowanie mężczyzny było tym bardziej zaskakujące. Później okazało się, że był on ojcem jednego z zawodników Cracovii.

- Pan ze zdjęcia po Debrach Krakowa w CLJu17 naruszył nietykalność cielesną zawodnika Wisły, który w stroju cywilnym schodził z kolegami w kierunku szatni. Klub usunął już nagranie z sieci - pisze Rafał Wisłocki, który obecnie pracuje dla Bruk-Betu Termalica Nieciecza. Wcześniej był związany m.in. z Wisłą Kraków.

- Sprawa została zgłoszona na policję. Zrobimy wszystko, żeby ją wyjaśnić - zapewnia w rozmowie ze sport.interia.pl Przemysław Staniek, rzecznik Cracovii. - Zdarzenie trafiło do protokołu meczowego, a także zostało zgłoszone policji. Podjęte zostaną także dalsze kroki prawne - powiedziała Karolina Biedrzycka, rzecznika Wisły.