Sytuacja związana z bramkarską hierarchią w "Dumie Katalonii" na pozór wydaje się prosta. "Jedynką" w sezonie 2025/2026 najprawdopodobniej będzie Joan Garcia, talent sprowadzony tego lata z Espanyolu. W razie potrzeby pomiędzy słupkami zastąpi go Wojciech Szczęsny, który niedawno podpisał nowy kontrakt do 2027 roku. Z kolei Marc-Andre ter Stegen oraz Inaki Pena nie mają szans na grę. Problem polega na tym, że Niemiec, który w Barcelonie pełnił funkcję kapitana i występuje tam od 2014 roku, nie ma zamiaru się z tym pogodzić, a także zapowiada walkę o miejsce w składzie. Z kolei Pena nie wzbudza przesadnego zainteresowania na rynku transferowym.

Barcelona wreszcie traci bramkarza. Ale zespołu rezerw

Kataloński galimatias w pierwszym zespole wywołał także ruchy na pozycji golkiperów w drużynie rezerw. Tam "Blaugrana" posiadała dwóch zawodników, z których jeden mógł liczyć na główne miejsce w składzie, a drugi, na dołączenie do pierwszego zespołu jako trzeci bramkarz. Przy obecnym układzie ta opcja wydaje się jednak mało prawdopodobna, więc któryś z nich musiał odejść.

Padło na Arona Yaakobishviliego. To 19-letni Węgier o gruzińskich korzeniach, który w zeszłym roku mógł pochwalić się sporym sukcesem. Wraz z Barçą Atlètic występował w Młodzieżowej Lidze Mistrzów, w której pełnił rolę podstawowego bramkarza zespołu. W całej edycji Barcelona przegrała tylko raz, na inaugurację z AS Monaco (3:4). Ostatecznie wygrała te rozgrywki, w finale pokonując 4:1 Trabzonspor.

Yaakobishvili wprawdzie przedłużył kontrakt z Barceloną do 2028 roku, ale jak donosi "Sport", w nadchodzącym sezonie zdecyduje się pójść na wypożyczenie do FC Andorry, która awansowała do LaLiga2. Właścicielem tego klubu jest były piłkarz "Blaugrany", Gerard Pique.

Hiszpańscy dziennikarze donoszą, że przy takim układzie podstawowym bramkarzem rezerw Barcelony będzie rówieśnik Yaakobishviliego, Diego Kochen. Amerykanin w zeszłym roku wystąpił w 16 ligowych meczach Barçy Atlètic. Jego zmiennikami mają zostać Max Bonfill lub Eder Aller. W razie gdyby sytuacja w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka uległa zmianie i udało się pozbyć ter Stegena oraz Penii, Kochen zostałby dołączony do ekipy jako trzeci bramkarz.