Milik dodał zdjęcie i się zaczęło. Burza w komentarzach

Przygoda Milika z Juventusem była w miarę udana, ale tylko do czasu. W sezonie 2023/2024 regularnie pojawiał się na boisku, strzelił 8 goli w 36 meczach i pomógł wywalczyć Starej Damie Puchar Włoch. Wszystko zmieniło się w czerwcu 2024 roku, kiedy napastnik doznał kontuzji kolana w meczu Polski z Ukrainą. Następnie przydarzyły mu się jeszcze dwa urazy i tym sposobem Milik w Juventusie opuścił aż 53 spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Zbudował skocznię w ogrodzie, teraz organizuje tam konkursy. Jak wyglądają skoki amatorów?

Wstawił zdjęcie z wakacji. "Więcej występów w Saint-Tropez, niż na stadionie"

Milik zapewne ciężko pracował, by powrócić do pełni zdrowia, ale na boisku nie pojawił się ani razu. Kiedy więc wrzucił na swój Instagram zdjęcia z wakacji w Saint-Tropez, na których przebywa razem z partnerką Agatą Sieramską, spora część fanów Juventusu skomentowała je w prześmiewczy sposób.

"Zasługujesz na wakacje po potwornie ciężkim sezonie" - napisał jeden z fanów. "W tym roku więcej występów w Saint-Tropez, niż na stadionie" - dodał inny kibic. "Nie przebywaj tak długo na słońcu, bo się połamiesz". "Milik w przyszłym roku podwoi cyfry zarówno w bramkach jak i asystach" - głosi kolejny wpis. Oczywiście to szyderstwo z piłkarza, który w sezonie 2024/2025 nie zagrał ani razu, więc siłą rzeczy jego bilans wyniósł zero bramek i asyst.

Milik rozbił umowę na dwa lata. Odbuduje się w innym klubie?

Jedna z fanek napisała: "Tak długo go nie widziałam, że go nie poznałam". Trzeba jednak przyznać, że obecnie wielu kibiców mogłoby nie poznać Milika, który zdecydował się przefarbować włosy na kolor jasny blond.

Juventus nie wiąże przyszłości z polskim napastnikiem, który ogólnie w 75 spotkaniach zdobył dla niego 17 goli. Dlatego pewnym zaskoczeniem była scena z Klubowych Mistrzostw Świata, kiedy Milik niespodziewanie pojawił się nawet na ławce podczas spotkania z Manchesterem City. Gdy podopieczni Pepa Guardioli bezlitośnie dziurawili obronę włoskiego zespołu (ostatecznie wygrali 5:2), realizator nawet pokazywał zbliżenia na Polaka, niejako sugerując, że mógłby pomóc w odrabianiu strat. Do niczego takiego jednak nie doszło, a Milik pozostał na ławce rezerwowych.

31-latek posiada z Juventusem umowę ważną do 30 czerwca 2027 roku. Pierwotnie kontrakt obowiązywał do 2026 roku, ale wynosił 3,5 miliona euro. Strony postanowiły rozłożyć go na dwa lata, by w ten sposób bardziej zachęcić potencjalnych chętnych do wypożyczenia Milika lub nawet jego transferu definitywnego. Najbardziej prawdopodobna wydaje się opcja jego przejścia na Bliski Wschód.