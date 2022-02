Buffon będzie grał w wieku 46 lat? Właśnie przedłużył kontrakt

Gianluigi Buffon to żywa legenda włoskiej piłki. 44-letni bramkarz wciąż regularnie gra w Serie B w barwach Parmy. Przeniósł się tam w letnim okienku transferowym z Juventusu i był to dla niego powrót po 11 latach. Od tamtej pory rozegrał już 23 spotkania ligowe, w których zachował osiem czystych kont. Jego drużyna zajmuje jednak w tej chwili dopiero 13. miejsce w tabeli i ma marne szanse na awans.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie zagra baraży z Rosją [Twitter]

Buffon przedłuża kontrakt z Parmą. "To piękny dzień"

Pomimo zaawansowanego wieku Buffon nie zamierza przechodzić na emeryturę. Gdy wracał do Parmy, wydawało się, że to już jego ostatnie chwile na boisku, ale stało się zupełnie inaczej. 44-latek przedłużył właśnie kontrakt ze swoim klubem do 2024 roku. Oznacza to, że po wypełnieniu umowy będzie miał 46 lat!

Gwiazdor Łomży Vive Kielce zawodnikiem roku IHF? Jest nominacja

- To piękny dzień dla mnie, dla mojej rodziny, dla mojego agenta. W końcu stało się to, czego chciałem, czego moim zdaniem chciał prezydent i czego, mam nadzieję, chcieli kibice i miasto. Mój powrót do Parmy był nieuchronnie uwarunkowany głęboką więzią, jaką zawsze łączyła mnie z mieszkańcami Parmy, a także wielkim entuzjazmem i uczciwością osoby takiej jak prezydent Scala - powiedział Buffon, cytowany przez oficjalny portal klubu.

Buffon ma na swoim koncie wiele sukcesów przede wszystkim w barwach Juventusu. Zdobył 11 mistrzostw Włoch i sześć Pucharów Włoch (jeden w Parmie). Do tego dołożył jeszcze mistrzostwo Francji z PSG. W piłce klubowej brakuje mu tylko Ligi Mistrzów. Ma za to Puchar UEFA, po który sięgnął z Parmą w sezonie 1998/1999.

Leo Messi coraz bliżej sensacyjnego transferu? "Będziemy naciskać. Jestem pozytywnie nastawiony"

Z pewnością najważniejsze jest jednak dla niego mistrzostwo świata, po które sięgnął z reprezentacją Włoch w 2006 roku. W sumie w barwach narodowych rozegrał aż 176 spotkań