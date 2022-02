UEFA szykuje cios w rosyjski futbol. Poważne sankcje

Inwazja rosyjskich wojsk na Ukrainę odbija się też na świecie sportu. Polska, Szwecja i Czechy zgodnie zbojkotowały mecze z Rosją w barażach do mistrzostw świata, które mają zostać rozegrane w Katarze pod koniec 2022 r. Do bojkotu meczów z Rosją dołączyły Anglia i Walia. UEFA już zabrała Sankt Petersburgowi finał Ligi Mistrzów i przeniosła imprezę do Paryża. Ale to nie koniec sankcji na Rosję.

Według informacji Interii już wkrótce Rosjanie mogą zostać całkowicie wykluczeni z rozgrywek UEFA. To oznacza, że z Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji wyrzucone zostałyby wszystkie rosyjskie zespoły. W tym momencie jedynym klubem, który pozostał w rywalizacji, jest Spartak Moskwa, niedawny rywal Legii Warszawa w Lidze Europy. W 1/8 finału ma zagrać z RB Lipsk. Sankcje UEFA mają również dotyczyć piłki reprezentacyjnej.

Serwis meczyki.pl donosi, że UEFA chce również rozwiązać umowę sponsorską z Gazpromem. Rosyjski potentat w branży energetycznej jest jednym z głównych sponsorów Ligi Mistrzów. "Roczny sponsoring Ligi Mistrzów kosztuje Gazprom 400 mln euro. Do tego dochodzą inne imprezy - Euro, MŚ, czy LE" - pisze na Sport.pl Kacper Sosnowski. Dodatkowo w poniedziałek umowę z rosyjską firmą rozwiązało Schalke.

Do tak zdecydowanych sankcji na razie nie przyłącza się FIFA. Od tej organizacji zależy, czy reprezentacja Rosji zostanie wykluczona z baraży o mistrzostwa świata w Katarze. Na razie FIFA zdecydowała się na pozorowane działania. Rosyjskie kluby oraz reprezentacja swoje mecze domowe grać będą na neutralnych terytoriach bez udziału kibiców. Co więcej, reprezentacja tego kraju nie będzie grała pod nazwą "Rosja", tylko jako "Rosyjski Związek Piłkarski". Rosjanie nie będą mogli też używać swojej flagi oraz hymnu. FIFA nie określiła decyzji ostateczną, więc jeszcze istnieje możliwość wykluczenia Rosji z rozgrywek międzynarodowych.