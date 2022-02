Leo Messi coraz bliżej sensacyjnego transferu? "Będziemy naciskać. Jestem pozytywnie nastawiony"

Transfer Leo Messiego z FC Barcelony do PSG był jednym z najgłośniejszych w minionym letnim okienku transferowym. W nowym klubie Messi nie radzi sobie jak dotychczas zbyt dobrze, a przynajmniej nie na miarę swoich możliwości. Argentyńczyk rozegrał w Paris Saint-Germain 23 spotkania we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył siedem bramek i miał jedenaście asyst.

Leo Messi coraz bliżej Interu Miami. Jasne stanowisko klubu z MLS

W mediach coraz więcej mówi się o tym, że Messi nie zagrzeje długo miejsca w Paryżu. Wiązano go z powrotem do FC Barcelony, a także z transferem do Major League Soccer. Szczególnie zainteresowanym klubem ma być Inter Miami. Drużyna, które współwłaścicielem jest legenda angielskiej piłki, David Beckham.

- Leo Messi jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. Jego umiejętności nie zniknęły. Myślę, że David też jest z nim w dobrych relacjach. Jeżeli będzie chciał opuścić PSG, z chęcią zobaczylibyśmy Messiego w Interze Miami - powiedział Jorge Mas, współwłaściciel amerykańskiego klubu.

Mas bardzo wierzy w to, że sprowadzenie gwiazdy takiego formatu jest możliwe. Plotki podsyca też wieść, że Argentyńczyk kupił w ostatnim czasie luksusowy apartament właśnie w Miami.

Nie tylko Jorge Mas chciałby zobaczyć Messiego w Interze Miami. Już wcześniej pisano, że Beckham chciałby stworzyć klub, który będzie miał w swojej drużynie gwiazdy światowego formatu.

- Zawsze mówiłem, że chcę w swoim klubie najlepszych piłkarzy na świecie, którzy będą godnie reprezentować nasze barwy. Niestety, czasami to nie wychodzi na dobre, ale w większości przypadków to coś dobrego - powiedział Beckham cytowany przez portal goal.com.

- Kiedy ruszaliśmy z tym projektem, ludzie mówili: "Ten gość przyjdzie, tamten gość tu przyjdzie, Cristiano Ronaldo dołączy, Leo Messi dołączy. A wyszło na to, że musimy sobie radzić bez względu na to, czy gramy z młodzieżowcami w składzie czy gwiazdami - dodał Anglik.

David Beckham dodał, że kibiców z pewnością ucieszy obecność gwiazdy w zespole i może ona też pomóc Interowi Miami w zdobyciu mistrzostwa kraju. Nie ma jednak jeszcze żadnych potwierdzonych informacji, jakoby władze amerykańskiego klubu ustalali warunki transferu Messiego.