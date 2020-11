Michał Żewłakow wraca do pracy w klubie! Chce budować polską potęgę

Na początku czerwca dowiedzieliśmy się, że od września współwłaścicielem Motoru Lublin zostanie Zbigniew Jakubas, czyli według biznesowych rankingów jeden z najbogatszych Polaków. W ciągu kilku lat klub z Lubelszczyzny ma wrócić do ekstraklasy i stać się nową siłą w naszej lidze. Pod koniec października nowym członkiem Rady Nadzorczej Motoru został Bogusław Leśnodorski, czyli były współwłaściciel i prezes Legii Warszawa. Teraz czas na Michała Żewłakowa, który w przeszłości pracował na tym stanowisku w Legii i Zagłębiu Lubin.

- Zapowiadałam transfery i cieszę się, że mogę ogłosić pierwszy z nich. Od dziś Michał Żewłakow dołącza do naszego klubu i będzie pełnić funkcję dyrektora sportowego. O stronę sportową Motoru Lublin mogę być więc spokojna. To dla nas duże wyróżnienie, że osoba z takim doświadczeniem pomoże w rozwoju klubu - powiedziała we wtorek Marta Daniewska, p.o. prezesa Motoru.

Tym samym Żewłakow wraca do Leśnodorskiego, z którym współpracował w Legii Warszawa. - Będę bardziej doradzał. W początkowym okresie pomogę zorganizować zespół, który będzie w stanie zmierzyć się z wyzwaniami sportowymi i organizacyjnymi w dłuższej perspektywie czasowej. Ludzie na miejscu, których miałem okazję spotkać, wydają się bardzo sensowni i Zbigniew Jakubas podchodzi do tego wyjątkowo racjonalnie, więc jestem optymistą - powiedział Leśnodorski w programie Sport.pl "Sekcja Piłkarska".

