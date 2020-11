Dramat Jarosława Niezgody! Diagnoza potwierdziła najgorsze przypuszczenia

Bardzo pechowo dla Jarosława Niezgody skończył się mecz MLS pomiędzy Portland Timbers a Vancouver Whitecaps (1:0). Polak zaczął spotkanie na ławce rezerwowych, a na boisko wszedł dopiero w 78. minucie. Niestety, chwilę później opuścił je na noszach po zderzeniu z obrońcą rywala. Są już oficjalne wyniki badań.

- Wyniki rezonansu potwierdziły zerwanie więzadła krzyżowego w lewym kolanie. W poniedziałek 9 listopada ma przejść operację, po której zostanie ustalony harmonogram rehabilitacji. Polak już w tym sezonie nie zagra - czytamy na stronie klubu.

Były napastnik Legii w tym sezonie wystąpił w 13 spotkaniach MLS. Strzelił sześć goli i zaliczył jedną asystę. Portland Timbers są liderem Konferencji Zachodniej z dorobkiem 38 punktów w 21 meczach.

To miał być "American Dream"

W styczniu 2020 roku Legia sprzedała Niezgodę do Portland Timbers za 3,5 miliona euro. Do tej pory Polak zdobył osiem bramek w 21 meczach. Podbój Stanów Zjednoczonych musi odłożyć na kolejny sezon, bo do treningów Niezgoda wróci najszybciej za kilka miesięcy.

