Czerwona kartka Krychowiaka. Zespół Polaka przegrał mecz u siebie

To nie był dobry dzień dla wicemistrzów Rosji. Lokomotiw przegrywał z Rotorem od 19. minuty, kiedy Flamarion Junior skutecznie dobił zmarnowany przez siebie rzut karny. Chociaż dziewięć minut później do wyrównania doprowadził Dmitrij Rybczynskij, to mecz zakończył się porażką gospodarzy.

W 57. minucie decydującego gola strzelił Anders Ponce. W 82. minucie do wyrównania mógł doprowadzić Anton Miranczuk. Mógł, jednak nie wykorzystał rzutu karnego. Chwilę później goście przez chwilę cieszyli się z podwyższenia prowadzenia, jednak ostatecznie gol Olega Kozemiakina nie został uznany przez VAR.

Czerwona kartka Krychowiaka

To nie był dobry mecz Lokomotiwu, ale nie był to też dobry występ Grzegorza Krychowiaka, który nie dograł meczu do końca. W doliczonym czasie gry Polak zobaczył drugą żółtą kartkę i musiał przedwcześnie zejść z boiska. Pierwszą kartkę Krychowiak zobaczył już w 15. minucie.

30-letni pomocnik w obecnym sezonie rozegrał dziewięć meczów w lidze, w których strzelił dwa gole i zobaczył łącznie cztery żółte kartki. Do tego należy dodać po jednym występie w Lidze Mistrzów i Superpucharze Rosji.

Po 12 kolejkach Lokomotiw ma na koncie 21 punktów i zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Dla Rotoru, który z sześcioma punktami zajmuje 14., trzecią od końca pozycję w tabeli, była to dopiero pierwsza wygrana w lidze w tym sezonie.

