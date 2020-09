Legia Warszawa może stracić kluczowego piłkarza. Dostał konkretną propozycję

Domagoj Antolić jeszcze nie doszedł do porozumienia z władzami Legii Warszawa w kontekście nowego kontaktu. Aktualna umowa piłkarza wygasa w grudniu 2020 roku, a w ostatni czasie agent zawodnika wraz z Mirolavem Radoviciem mieli omówić szczegóły dalszej współpracy. Jak podaje portal Legia.net, zawodnik jest jednak coraz bliżej zmiany klubu.

- Dyrektor sportowy Radosław Kucharski nie odbierał telefonów. Rozmawiałem z innymi osobami i prosiłem o przekazanie informacji. Nie chodzi o to, że Antolić musi podpisać z Legią nową umowę. Tylko o to, aby wiedział na czym stoi. Jeśli klub ma względem niego inne plany, to przecież ma do tego prawo. Ale sytuacja jest taka, że do końca umowy pozostało niewiele czasu, pojawiła się dobra finansowo propozycja z Turcji i nie możemy w nieskończoność czekać na decyzję - powiedział Miroslav Radović.

Domagoj Antolić może trafić do Turcji

Brak konkretnych decyzji ze strony Legii Warszawa sprawiają, że zawodnik rozpatruje ofertę z Turcji, gdzie mógłby zarobić większe pieniądze. Portal nie podał nazwy klubu, który interesuje się 30-letnim pomocnikiem, ale informuje, że Chorwat jest coraz bliżej podjęcia decyzji o wyjeździe.

Domagoj Antolić trafił do Legii Warszawa w styczniu 2018 roku z Dinama Zagrzeb. W klubie ze stolicy Polski zagrał 90 meczów, w których strzelił cztery gole oraz zanotował 10 asyst. 30-letni pomocnik ma na swoim koncie dwa mistrzostwa Polski oraz jeden triumf w Pucharze Polski. Dodatkowo siedmiokrotnie zdobywał z Dinamem Zagrzeb mistrzostwo Chorwacji oraz czterokrotnie wznosił krajowy puchar.