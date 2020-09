Kamil Grabara zmienia klub! Może grać w Lidze Mistrzów. Odchodzi z Liverpoolu

Według mediów dla Grabary nie ma już miejsca w Liverpoolu. Juergen Klopp ma swoją "listę piłkarzy do likwidacji", z której największym nazwiskiem jest Rhian Brewster. 20-letni napastnik ostatnio był wypożyczony do Swansea i teraz ma odejść z drużyny mistrza Anglii. Podobnie jak ośmiu innych zawodników, o których pisze portal tinthethao.com. Są na niej Sheyi Ojo, Ben Woodburn, Harry Wilson, Loris Karius, Marko Grujic, Nat Phillips, Taiwo Awoniyi, Yasser Larouci i właśnie Kamil Grabara.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto powinien być lewym obrońcą w kadrze? "Rywale wiedzą, że to jest nasz problem"

Michniewicz wypowiedział się o przyszłości Grabary. Polak ma zmienić klub

Jak pisze dziennikarz Polskiego Radia, Mateusz Ligęza o przyszłości bramkarza miał się wypowiedzieć trener reprezentacji Polski do lat 21, Czesław Michniewicz. Szkoleniowiec po meczu z Rosją wskazał, że "Grabara jest o krok od transferu do nowego klubu - jest to kwestia dni i ma to być zespół z innej ligi, który ma szansę na grę w Lidze Mistrzów".

Borek zdradził nowy klub Grabary. "Saloniki już drżą"

Dziennikarz "Kanału Sportowego", Mateusz Borek napisał na Twitterze, że klubem, do którego odejdzie Grabara ma być PAOK Saloniki. W tym samym klubie gra także inny Polak, Karol Świderski. 23-latek pojawił się w greckiej drużynie w styczniu 2019 roku.

Kamil Grabara po 30 czerwca wrócił do Liverpoolu po rocznym wypożyczeniu do Huddersfield. Polak zagrał tam w 28 spotkaniach, wpuścił łącznie 45 goli i zachował pięć czystych kont. Do Liverpoolu trafił w styczniu 2016 roku.

Przeczytaj także: