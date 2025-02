Sensacyjny transfer w NBA! To, co zrobił Doncić, przejdzie do historii

Luka Doncić to obecnie jeden z najlepszych koszykarzy na świecie. Karierę rozpoczynał w Realu Madryt, z którego w 2018 roku trafił do Dallas Mavericks. Przez kolejne lata stał się gwiazdą NBA, o której mówił cały świat. Teraz potwierdziły się plotki, które pojawiły się w przestrzeni medialnej jakiś czas temu.

Absolutny hit w NBA potwierdzony. Luka Doncić dołącza do LA Lakers

Dziennikarze ESPN poinformowali ostatnio, że lada moment dojdzie do "jednej z największych transakcji w historii NBA". Na mocy tego porozumienia do LA Lakers miał trafić Luka Doncić, a do Dallas przejść Anthony Davis. Niespodziewanie rozmowy rozpoczęli przedstawiciele dotychczasowego klubu Doncicia, którzy byli niezadowoleni z tego, że zawodnik często jest kontuzjowany.

Oficjalnie w niedzielę po godz. 20:00 czasu polskiego LA ogłosiło, że podpisało kontrakt z reprezentantem Słowenii. "Tak, to się naprawdę wydarzyło. Witaj w Los Angeles, Luka" - przekazano. Jak się okazało, nie tylko on dołączył do drużyny, gdyż umowy podpisali Maxi Kleber oraz Markieff Morris. Dyrektor generalny LA Rob Pelinka podziękował za ostatnie lata Davisowi. "Jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni za sześć sezonów spędzonych w Lakers, podczas których poprowadził naszą drużynę do mistrzostwa i ugruntował swoją pozycję w NBA" - przekazał.

Zabrał głos również na temat Doncicia. "Luka to wyjątkowa, młoda, globalna supergwiazda, która będzie przewodzić tej drużynie przez kolejne lata" - oznajmił. "Jego zabójcze instynkty i zaangażowanie na parkiecie będą siłą napędową naszego zespołu. Będziemy teraz budować skład wokół wizji trenera Redicka. Jesteśmy wdzięczni za dzisiejszy dzień i czekamy na to, co będzie dalej" - skwitował.

Trudno zaprzeczyć, że Lakers mają teraz dwóch najbardziej utalentowanych zawodników ofensywnych w lidze, jak stwierdził CBS Sports. Mowa oczywiście o duecie LeBron James - Doncić.

Doncić jest dotąd jednym z trzech zawodników w historii NBA, który przed ukończeniem 26. roku życia pięciokrotnie został wybrany do drużyny gwiazd. Na ten moment ma na koncie 12 089 punktów, 3655 zbiórek i 3489 asyst. W tym sezonie wystąpił w 22 meczach, notując średnio 28,1 pkt, 8,3 zbiórek, 7,8 asyst i dwa przechwyty w 35,7 minut gry.