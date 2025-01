Kompletna nowość podczas Meczu Gwiazd NBA. Wiadomo, co z Sochanem

Jeremy Sochan rozgrywa trzeci sezon na parkietach NBA. Skrzydłowy niedawno zmagał się kolejną kontuzją (tym razem pleców), ale wrócił na Paris Games (dwumecz z Indianą Pacers w Paryżu) i dalej pomaga San Antonio Spurs w walce o play-offy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Jeremy Sochan już wie. Oto składy na Mecz Gwiazd NBA

Zespół z Teksasu w ciągu najbliższych 13 dni rozegra aż osiem spotkań, po czym nastąpi krótka przerwa na Weekend Gwiazd. To wydarzenie wyjątkowe dla Polaka, który w dwóch poprzednich latach występował w Rising Stars Challenge (Wyzwanie Wschodzących Gwiazd), czyli miniturnieju dla wyróżniających się pierwszo- i drugoroczniaków oraz graczy z G-League. W tym roku nie miał już na to szans, po cichu mógł za to marzyć o występie w Meczu Gwiazd. Czy będzie dane mu w nim zagrać?

Kilka dni temu zostały ogłoszone "wyjściowe piątki" na zbliżające się wydarzenie. W nich Sochana zabrakło, podobnie jak wśród rezerwowych, których nazwiska ujawniono w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego. W Meczu Gwiazd zagra tylko jeden zawodnik Spurs, konkretnie Victor Wembanyama.

Drużyna Gwiazd Konferencji Zachodniej

Wyjściowa piątka: Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Stephen Curry (Golden State Warriors), LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Nikola Jokić (Denver Nuggets). Rezerwowi: Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), James Harden (Los Angeles Clippers), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Alperen Senguen (Houston Rockets), Victor Wembanyama (San Antonio Spurs), Jalen Williams (Oklahoma City Thunder).

Zobacz też: 14-latka dostała list od mistrza. Oto co w nim było. "To zachowanie ohydne"

Drużyna Gwiazd Konferencji Wschodniej

Wyjściowa piątka: Jalen Brunson (New York Knicks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Jayson Tatum (Boston Celtics), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Karl-Anthony Towns (New York Knicks). Rezerwowi: Cade Cunningham (Detroit Pistons), Darius Garland, Evan Mobley (obaj Cleveland Cavaliers), Tyler Herro (Miami Heat), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Jaylen Brown (Boston Celtics).

Mecz Gwiazd już tylko z nazwy. NBA wprowadza nową formułę

W tym roku powyższe podziały są umowne i obowiązywały przede wszystkim na potrzeby głosowania. NBA zdecydowała się bowiem zmienić format Meczu Gwiazd, który w ostatnich latach zawodził. Koszykarze woleli się oszczędzać i urządzali widowiskową pokazówkę, jednak kosmiczne wyniki punktowe niespecjalnie rekompensowały obserwatorom brak zaciętej rywalizacji.

W tym roku zostanie rozegrany czterozespołowy turniej, w którym wystąpią trzy ośmioosobowe drużyny złożone z nominowanych gwiazdorów, a stawkę uzupełni zwycięski zespół Rising Stars Challenge. Półfinały mają być rozgrywane do 40 punktów, a finał do 25 punktów zdobytych przez jeden zespół.

W tym roku Weekend Gwiazd przypadnie na 14-16 lutego. Wydarzenie odbędzie się w hali Chase Center w San Francisco, gdzie na co dzień występują Golden State Warriors. A znacznie wcześniej, bo w nocy z 31 stycznia na 1 lutego, kolejny mecz rozegrają San Antonio Spurs. Tym razem drużyna Jeremy'ego Sochana zmierzy się z Milwaukee Bucks.